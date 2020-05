Penoso: 20 detenidos en fiesta swinger, violando cuarentena en Cali

A través de una denuncia ciudadana, el equipo Cazacovid en una estrategia de control y vigilancia encontró 20 hombres teniendo prácticas sexuales en una casa al norte de la ciudad. El operativo contó con la presencia del alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.









“Estamos en una epidemia que nos ha costado más de 60 vidas y más de 1.000 contagios en Cali, estamos en una batalla por la vida. Sin embargo, estos señores irresponsables han citado una fiesta por redes sociales, rompiendo las medidas de aislamiento y adelantando una fiesta de desconocidos con una intencionalidad morbosa. Violentan el Código de Policía, violentan la ley y ponen en riesgo a los vecinos de Paso del Comercio”, afirmó el alcalde.



En el operativo se encontraron diversos juguetes sexuales, alcohol y drogas. La entrada al establecimiento tenía un costo de $10.000 por persona. Además, se realizó el tamizaje a los 20 capturados y uno de ellos tenía fiebre por encima de los 38 grados. A falta de más pruebas, se trataría de un posible caso de coronavirus.



Las autoridades competentes trasladaron a este grupo de individuos para judicializarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien determinará cargos por violación de cuarentena por el covid-19.



Asimismo, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control expresó que “en estos casos se les impondrá comparendos por incumplimiento del Código de Policía, así como por violación del artículo 368 del Código Penal, que es incumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional, lo cual acarrea un delito de 4 a 8 años de cárcel”, afirmó el funcionario.



La Alcaldía de Santiago de Cali hace un llamado a la caleñidad a tener más responsabilidad para acatar la cuarentena por covid-19. Familiares, pareja y amigos los esperan en su hogar sanos y salvos.



El equipo Cazacovid anunció que continuará vigilando e inspeccionando las actividades de los casos positivos por coronavirus, con el fin de salvaguardar la vida de los caleños que no son afectados por esta pandemia.

Será el último corredor humanitario en Cali: 1.286 venezolanos regresan a su país

A la fecha, la Alcaldía de Santiago de Cali ha realizado seis corredores humanitarios para venezolanos, a través de los cuales se ha permitido el retorno de 1.286 personas al vecino país, en época de pandemia ocasionada por el covid-19.



Para el operativo de retorno, que contó con el apoyo de Migración Colombia, se dispuso de 19 buses, que trasladaron a 506 venezolanos (374 adultos, 100 niños y 32 bebés de brazo). En la jornada de la tarde se espera el traslado de otro grupo aproximado a 200 migrantes.



El alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, estuvo frente al operativo e indicó que parte de las familias venezolanas que regresaron a su país procedían del Ecuador, donde se ha desdoblado de forma dramática la epidemia de la covid-19 y otras vivían en la capital del Valle, pero ante la falta de oportunidades laborales deciden regresar.



“Este es un tema que tiene todas las complejidades que puede tener una tragedia humanitaria, porque se trata de personas que han caminado muchas horas, expuestas al sol, al agua, al hambre, a la sed, en el recorrido que hacen desde Ecuador hasta Cali y estamos hablando también de otras personas que no habitaban en condiciones apropiadas”, explicó Ospina.



El mandatario fue enfático en señalar que este será el último corredor humanitario para venezolanos, puesto que Cali no cuenta con los recursos suficientes para afrontar un problema que debería ser resuelto con apoyo de varios gobiernos.



“Queremos decirle al mundo que Cali no moverá un peso más para un proceso de traslado de migrantes, no somos una ciudad rica, no tenemos la capacidad logística, no tenemos la capacidad económica, no podemos con este problema, un problema que lo tienen que resolver los países, las naciones, es un problema que demanda una mesa establecida entre los Gobiernos venezolano, colombiano, ecuatoriano, brasileño, peruano para poderlo resolver”, dijo Ospina.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas Cruz, recordó que las familias que retornarán a Venezuela fueron sometidas a un tamizaje para descartar cualquier riesgo relacionado con el coronavirus.



Así mismo, el funcionario anunció que se implementará un cordón sanitario alrededor del Centro Administrativo Municipal, CAM, para evitar que la zona vuelva a ser invadida.



“El cordón estará en el edificio y por lo menos una cuadra alrededor del Centro Administrativo Municipal, vamos a colocar vallas y el acompañamiento de gestores de espacio público que estarán cuidando y verificando que se cumplan las medidas dispuestas”, aseguró Rojas.



De otro lado, algunos emigrantes se pronunciaron sobre la Administración local y la ciudad: “excelente ciudad, el calor humano, el trato de las personas y el apoyo brindado siempre, en cualquier circunstancia”. Estos son los recuerdos que Emirye Arteaga se llevó de Cali hacia Venezuela, a donde regresará gracias al último corredor humanitario que se cumplió en la madrugada de este miércoles.



“No contábamos con la pandemia, por el covid-19 perdimos los empleos y allá en Venezuela no vamos a pagar arriendo, no vamos a tener los gastos de los servicios y por eso nos regresamos”, añadió la ciudadana venezolana, quien se encontraba en esta capital desde diciembre pasado.



