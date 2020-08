Nueva cifra de infectados y muertos por coronavirus en Santander

La pandemia del coronavirus covid-19, que se sufre en todo el país, ha afectado también al departamento de Santander. Así avanza el virus en la región:

Lunes 3 de agosto



4.434 personas se han contagiado de covid-19 hasta la fecha en el departamento de Santander, reportó el Ministerio de Salud.



Viernes 31 de julio



El Ministerio de Salud ha reportado un total de 3.749 casos de covid-19 en el departamento de Santander.



Jueves 30 de julio



3.482 personas se han contagiado de covid-19 hasta la fecha en el departamento de Santander, reportó el Ministerio de Salud.



Miércoles 29 de julio



El departamento de Santander acumula 3.289 contagios de covid-19, según reportes del Ministerio de Salud.



Martes 28 de julio



3.050 personas se han contagiado de covid-19 hasta la fecha en este departamento.



Sábado 25 de julio



El departamento de Santander acumula 2.564 contagios de covid-19, según reportes del Ministerio de Salud.



Miércoles 22 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander registra un total de 2.134 casos de covid-19.



Martes 21 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander, a la fecha, presenta un total de 2.046 casos de covid-19.



Viernes 17 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander registra un total de 1.783 casos de covid-19.



Jueves 16 de julio



El Ministerio de Salud informó que a la fecha, en Santander hay un total de 1.639 casos de covid-19.



Martes 14 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander registra un total de 1.431 casos de covid-19.



Lunes 13 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander registra un total de 1.362 casos de covid-19.



Domingo 12 de julio



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Santander presenta un total de 1.329 casos de covid-19.



Sábado 11 de julio



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Santander presenta un total de 1.261 casos de covid-19.



​Viernes 10 de julio



Santander reporto 1.246 casos de covid-19 hasta la fecha, según datos del Ministerio de Salud.



Miércoles 8 de julio



Luego del más reciente reporte del Ministerio de Salud, se informó que el departamento de Santander registra un total de 1.105 casos de covid-19.



Martes 7 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander ha presentado un total de 1.064 contagios.



Lunes 6 de julio



Santander pasó los mil contagios y el Ministerio de Salud reportó que hay un total de 1.006 personas con covid-19.



Sábado 4 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 945 casos de covid-19 en el departamento de Santander.



Viernes 3 de julio



Ministerio de Salud reportó que en Santander hay un total de 846 casos de covid-19.



Jueves 2 de julio



Luego de un último reporte del Ministerio de Salud, se informó que el departamento de Santander registra un total 812 casos de covid-19.



Miércoles 1 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Santander hay un total de 757 casos de coronavirus.



Martes 30 de junio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Santander hay un total de 713 casos de coronavirus.



Domingo 28 de junio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Santander hay un total de 646 casos de coronavirus.



Sábado 27 de junio



No se reportaron nuevos contagios: siguen los mismos 562 casos.



Viernes 26 de junio



Este viernes se reportó un total de 562 casos en total de covid-19 en Santander.



Jueves 25 de junio



El Ministerio de Salud reportó que a la fecha, el departamento de Santander registra un total de 534 casos de covid-19 en la región.



Miércoles 24 de junio



El Ministerio de Salud reportó un total de 505 casos de coronavirus en el departamento de Santander.



Martes 23 de junio



Según el último reporte del Ministerio de Salud, el departamento de Santander presenta un total 499 casos confirmados por covid-19.



Sábado 20 de junio



Luego del último reporte del Ministerio de Salud, el departamento de Santander registra un total de 363 casos confirmados por covid-19.



Viernes 19 de junio



Santander tienen 20 casos nuevos de covid-19 en este día. Así, este departamento llegó a 343 personas contagiadas con esta enfermedad.



Jueves 18 de junio



El Ministerio de Salud informó que en Santander hay 323 casos en total.



Miércoles 17 de junio



El Ministerio de Salud informó que en Santander hay 295 casos en total.



Martes 16 de junio

5: 23 p.m.



El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha, el departamento de Santander registra un total de 267 casos confirmados de covid-19.



Sábado 13 de junio

5:45 p.m.



El Ministerio de Salud reporta un total de 222 casos de covid-19 en el departamento de Santander.



Viernes 12 de junio

6:09 p.m.



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander registró 3 casos nuevos de covid-19, llegando a un total de 211 casos en la regón.



Jueves 11 de junio

5:50 p.m.



El Ministerio de Salud reportó este jueves que el departamento de Santander cuenta con 208 contagios.



Miécoles 10 de junio

5:00 p.m.



Esta región del país continúa confirmando casos nuevos de covid-19. A la fecha ya son 202 personas contagiadas, según el Ministerio de Salud.



Lunes 8 de junio

5:06 p.m.



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander registra un total de 167 casos confirmados por coronavirus.



Sábado 6 de junio

5:27 p.m.



El departamento de Santander presentó 19 nuevos casos de coronavirus en la región, según el último reporte del Ministerio de Salud. Así las cifras, la región llegó a un total de 150 casos confirmados.



Viernes 5 de junio

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud informó que el total de casos en Santader llegó a 131.



Jueves 4 de junio

5:10 p.m.



El Ministerio de Salud informó que Santander llegó a 116 casos nuevos de covid-19.



Lunes 1 de junio

5:19 p.m.



El Ministerio de Salud informó que Santander registró tres nuevos casos de covid-19 en el el departamento. Así las cifras, la región llegó a un total de 72 casos confirmados.



Domingo 31 de mayo

6:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un total de 69 casos de coronavirus en el departamento de Santander.



Viernes 29 de mayo

5:25 p.m.



El Ministerio de Salud publicó un nuevo reporte de contagios por covid-19 en Colombia y el departamento de Santander no presentó casos nuevos. Se mantiene en 59.



Jueves 28 de mayo

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso de coronavirus en Santander, por tal motivo el departamento cuenta ya con 59 casos en total.



Miércoles 27 de mayo

5:28 p.m.



El Ministerio de Salud entregó el nuevo informe de coronavirus en el país, en el cual Santander no reportó nuevos casos. La cifra sigue en 58.



Martes 26 de mayo

5:50 p.m.



En 58 personas continúa la cifra de contagiados en Santander según el último informe del Ministerio de Salud. En total el país tiene 23.003 casos.



Domingo 24 de mayo

4:45 p.m.



El Ministerio de Salud no reportó casos nuevos de coronavirus en Santander, por tal motivo el departamento continúa con 58 contagios.



Sábado 23 de mayo

5:16 p.m.



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Santander registró seis nuevos casos por coronavirus. El departamento llegó a un total de 58 casos confirmados.



Viernes 22 de mayo

5:03 p.m.



Dos casos nuevos de coronavirus se encontraron en este departamento en las últimas 24 horas. El nuevo informe del Ministerio del Interior dio a conocer que son 52 casos en total.



Jueves 21 de mayo

4:26 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Santander tiene 50 casos confirmados en la región, dos menos que el día anterior. Por el momento, la institución no ha dado la razón de la disminución de los casos confirmados con covid-19.



Miércoles 20 de mayo

5:07 p.m.

El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander reportó dos nuevos casos por coronavirus. Tras el informe, la región llegó a un total de 52 casos confirmados.



Lunes 18 de mayo

5:05 p.m,

El Ministerio de Salud elaboró su informe de contagios por covid-19 en Colombia y el departamento de Santander se mantiene en 50 casos confirmados.



Sábado 16 de mayo

4:55 p.m.

Santander reporta 50 personas con covid-19. En el último informe del Ministerio de Salud se confirmaron siete personas contagiadas.



Viernes 15 de mayo

5:00 p.m.

Luego del nuevo informe del Ministerio de Salud, Santander registró un nuevo caso por covid-19. El departamento llega a una cifra de 43 casos confirmados.



Jueves 14 de mayo

4:56 p.m.

El departamento de Santander no reportó nuevos casos de coronavirus en la región, después del nuevo informe del Ministerio de Salud. El departamento se mantiene con la cifra de 42 personas contagiadas con la covid-19.



Miércoles 13 de mayo

​5:08 p.m.

Santander no registró ningún nuevo caso de coronavirus en la región, tras el nuevo informe del Ministerio de Salud. El departamento se mantiene con la cifra de 42 personas contagiadas con la covid-19.



​Martes 12 de mayo

4:58 p.m.



Santander no registró ningún nuevo caso de coronavirus en la región, tras el nuevo informe del Ministerio de Salud. El departamento se mantiene con la cifra de 42 personas contagiadas con la covid-19.



Lunes 11 de mayo

4:55 p.m.



Después del nuevo informe del Ministerio de Salud, Santander no reportó ningún nuevo caso por coronavirus. La cifra de contagiados en la región, sigue en 42.



Domingo 10 de mayo

5:36 p.m.



El departamento de Santander no reportó ningún nuevo caso por coronavirus tras el último informe del Ministerio de Salud. El departamento sigue con el total de 42 personas contagiadas en la región.



Sábado 9 de mayo

5:00 p.m.:



Santander tiene una nueva persona contagiada por coronavirus y ya llegó a 42 en todo el departamento, según el Ministerio de Salud en el último informe.



Viernes 8 de mayo

5:08 p.m.



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Santander reportó un nuevo caso por covid-19. El departamento llegó a una totalidad de 41 personas contagiadas.



Jueves 7 de mayo

5:25 p.m.

El nuevo boletín del Ministerio de Salud sobre casos de covid-19 en Colombia, reportó que el departamento de Santander no presentó ningún caso. El departamento sigue con un total de 40 personas contagiadas.



Miércoles 6 de mayo

5:20 p.m.

El nuevo reporte del Ministerio de Salud, indica que en el departamento de Santander no se presentaron nuevos casos de covid-19. La región se mantiene con un total de 40 personas diagnosticadas.



Martes 5 de mayo

5:32 p.m.

El nuevo reporte del Ministerio de Salud, indica que en el departamento de Santander no se presentaron nuevos casos de covid-19. La región se mantiene con un total de 40 personas diagnosticadas.



Lunes 4 de mayo

4:50 p.m.

El Ministerio de Salud anunció que no se han presentado casos nuevos de coronavirus en el departamento de Santander. Así las cosas, el número toral de personas contagiadas se mantiene en 40.



Domingo 3 de mayo

4:46 p.m.



El nuevo informe del Ministerio de Salud no reportó ningún nuevo caso de coronavirus en Santander. El departamento tiene un total de 40 casos confirmados.



Sábado 2 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud no reportó más casos de coronavirus. El total está en 40.



Viernes 1 de mayo

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un caso más en el departamento de Santander. Con ello, el número total de contagios de coronavirus queda en 40.



Miércoles 29 de abril

4:30 p.m.



El Ministerio de Salud anunció que no se reportaron nuevos casos de coronavirus en Santander. Se mantiene el número de contagios en 39.



Martes 28 de abril

5:oo p.m.



El Ministerio de Salud anunció que no se reportaron nuevos casos de coronavirus en Santander. Se mantiene el número de contagios en 39.



Lunes 27 de abril

4:40 p.m.



El Ministerio de Salud anunció que no se reportaron nuevos casos de coronavirus en Santander. Se mantiene el número de contagios en 39.



Domingo 26 de abril

4:35 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso de coronavirus en Santanderr, con ello se llega a un total de 39 personas contagiadas.



Sábado 25 de abril

4:50 p.m.



El Ministerio de Salud presentó un nuevo informe, en el que registra la aparición de un nuevo caso en Santander. Con este, el departamento llega a un total de 38 personas contagiadas.



Viernes 24 de abril

4:24 p.m.



Tras el nuevo reporte del Ministerio de Salud, el departamento de Santander no reporta nuevos casos por coronavirus, sigue con un total de 37 personas contagiadas.



Jueves 23 de abril

​5:00 p.m.



En el nuevo reporte del Ministerio de Salud tiene un nuevo caso de coronavirus y en total tiene 37 personas con este virus.



Miércoles 22 de abril

4:17 p.m.



Dos nuevos casos con coronavirus aparecen en Santander según el último reporte del Ministerio de Salud. El departamento suma un total de 36 pacientes diagnosticados con el virus.



Martes 21 de abril

4:32 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso de coronavirus en el departamento de Santander, la cifra llega a 34 casos confirmados en la región.​



Jueves 16 de abril

4:18 p.m.



El Ministerio de Salud reportó tres nuevos casos de coronavirus en Santander, la cifra asciende a 33 personas contagiadas en el departamento.



Miércoles 15 de abril

4:00 p.m.



En Santander no se registra ningún caso nuevo de este coronavirus y se mantiene con 30 casos de covid-19 en esta región del país.



Martes 14 de abril

4:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso de coronavirus en la región, con ello se llega a un total de 30 pacientes que han dado positivo.



Domingo 12 de abril

3:50 p.m.



El departamento de Santander informa sobre 2 nuevos casos de contagio por covid-19, según el último reporte del Ministerio de Salud. En total Santander registra 29 personas contagiadas.



Sábado 11 de abril

5:40 p.m.



El Ministerio de Salud registró seis nuevos casos en Santander, con un total de 27 personas contagiadas en el departamento. Así mismo se confirmó que el primer paciente que se diagnosticó con coronavirus en la región, se ha recuperado.



Viernes 10 de abril

4:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó un caso más. En total hay 21 casos en Bucaramanga.



Jueves 9 de abril



2:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó que hay 20 casos de personas contagiadas en el departamento por covid-19.



11:00 a.m.

Autoridades locales fortalecen controles para respetar la cuarentena en Semana Santa.



Miércoles 8 de abril



3:35 p.m.



En nuevo reporte del Ministerio de Salud, confirma un nuevo caso por contagio por coronavirus en Santander. El departamento llega a un total de 15 personas diagnosticadas, confirmando un fallecido a causa del virus.



1:00 p.m.



En medio de la entrega del Plan de Alimentación Escolar (PAE), los ciudadanos reportan aglomeración de personas a las afueras de varios colegios públicos.



La Secretaría de Educación confirmó el suceso en 12 de las 11 sedes en donde se desarrolló la entrega, la causa, un fallo durante el procedimiento por parte de un contratista encargado, se espera solucionar el inconveniente en los próximos días.



11:00 a.m.



Se confirma el primer paciente fallecido por coronavirus covid-19 en Santander. Se trata de un hombre de 49 años, quien era atendido en una UCI, en Barrancabermeja, según confirmó la Gobernación.



El diario Vanguardia confirmó que el fallecido trabajó con Ecopetrol en Barrancabermeja durante 22 años, y que las personas que coincidieron con él en su sitio de trabajo están siendo evaluadas.



Santander, según los reportes oficiales, tiene hasta el momento 14 casos positivos del virus. Por el momento, hay 12 que se recuperan en casa.



El departamento es uno de los que, en esta pandemia, ha reportado menos contagios.