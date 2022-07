Emotiva gala: Corinna, esposa Schumacher, no aguantó las lágrimas

La esposa del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 no pudo contener las lágrimas durante una ceremonia que se llevó a cabo en Alemania

El ex piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, sigue luchando por su vida luego del fatídico accidente del 29 de diciembre del 2013 cuando esquiaba junto a su familia.



En un acto en el que se le entregó el Premio Estatal del Estado de Renania del Norte-Westfalia a Michael Schumacher, fue recibido por su esposa Corinna, quien estuvo acompañada de Gina María (Mick Schumacher no pudo asistir por problemas gastro intestinales).



En el momento en el que subió al estrado Corinna recibió la exaltación de manos del primer ministro Hendrik Wüst. Ante el premio los asistentes comenzaron a aplaudir, la ovación se extendió por varios minutos.



Corinna no pudo aguantar la emoción y las lágrimas comenzaron a brotar cuando los asistentes a la ceremonia se pusieron de pie. Todt, ex presidente de la FIA y ex director de Ferrari, trató de calmar los ánimos con un emotivo abrazo.



“Estoy orgulloso de llamar a Michael mi amigo y de tener una amistad muy estrecha con su familia”, reflexionó Jean Todt antes de abandonar el escenario y agregó: “Gracias a sus victorias y éxitos, pasó de condiciones modestas a convertirse en un verdadero ciudadano del mundo, que trabajó en estrecha colaboración con personas de muchas culturas diferentes”