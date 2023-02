Copa Davis: los tenistas de Reino Unido para enfrentar a Colombia

Este viernes, Colombia comenzará su camino hacia la fase clasificatoria de la Copa Davis ante Reino Unido, un equipo que cuenta con grandes figuras y un palmarés envidiable.



Es por ello que previo a la llave contra los colombianos, demos un vistazo a los jugadores que ya están en el país para esta serie que se antoja bastante complicada.

Cameron Norrie



El tenista de 27 años es la raqueta número uno del tenis británico y del equipo dirigido por Leon Smith. Norrie actualmente está en el puesto 11 del ranking ATP y tiene cuatro títulos el cual destaca el Masters 1000 de Acapulco.



Por su parte, en su carrera, ha disputado 273 partidos de los cuales ha ganado 160 y perdido 113.



Daniel Evans



Seguramente uno de los más experimentados en este equipo. Evans cumplirá 33 años y actualmente está en el puesto 30 del ranking ATP. En su carrera deportiva ganó el ATP 250 de Melbourne y ha llegado a las finales del ATP 250 de Sidney y el ATP 250 de Delray Beach.



Joe Salisbury



A sus 30 años, el británico es uno de los tenistas más experimentados en el tenis de dobles. A lo largo de su carrera destaca su etapa cuando fue pareja de Rajeev Ram en donde se consagró en cuatro torneos: El US Open, las ATP Finals y los Masters 1000 de Montecarlo y Cincinatti.



Neal Skupski



Este tenista no tiene rival en dobles. Actualmente el nacido en Liverpool es uno de los mejores doblistas del mundo de acuerdo al ranking ATP y la prueba de ello es cuando ganó siete torneos ATP con su pareja Wesley Koolhof.



Jack Draper



Pese a que el británico no está programado para jugar ninguno de los partidos con Colombia, el joven de 21 años ya tiene el peso para ser señalado como el próximo Andy Murray. Por el momento, Draper está en el Top 40 del ranking de la ATP.