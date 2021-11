No se pierda los juegos de Colombia en la Davis: horario y dónde ver

La selección nacional, que obtuvo su clasificación al torneo tras superar a Argentina en Bogotá, competirá por segundo año consecutivo en la Copa Davis, en esta ocasión el team está liderado por Alejandro Falla e integrado por Daniel Galán, Nicolás Mejía, Cristian Rodríguez, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

La Copa Davis reunirá a 18 equipos del mundo en seis grupos de tres selecciones cada uno. A los cuartos de final clasificarán los ganadores de cada zona y los dos mejores segundos. Posteriormente, serán las semifinales y la gran final.



Colombia jugará frente a Estados Unidos e Italia, rivales en el grupo E, en la sede de Turín. Win Sports transmitirá varias series de la fase de grupos de la Copa Davis, entre las cuales se destacan los partidos de la selección nacional.

Programación Copa Davis:



Viernes 26 de noviembre

Estados Unidos vs. Italia

Hora: 10:00 a.m.

Canal: Win Sports



Sábado 27 de noviembre

Italia vs. Colombia

Hora: 10:00 a.m.

Canal: Win Sports



Domingo 28 de noviembre

Estados Unidos vs. Colombia

Hora: 10:00 a.m.

Canal: Win Sports