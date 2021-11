Cumbre climática: colombiano Francisco Vera, con Greta Thunberg

La activista ambiental sueca Greta Thunberg tuvo un encuentro con el ambientaslista colombiano Francisco Javier Vera con motivo de la cumbre mundial medio ambiental COP26 en Glasgow.



La ecologísta aseguró en las últimas horas junto al centro de convenciones donde se está desarrollando la cumbre del clima, que el “cambio no va a venir de ahí dentro” porque el liderazgo "está aquí fuera, no dentro de la COP26”; haciendo referencia a las protestas que se llevan a cabo en las instalaciones fuer de la cumbre Mundial. Fue en una de estas manifestaciones donde se encontró con Francisco, el cual registró el noticiero RTVC Noticias de Señal Colombia. El encuentro se dio en el Govan Festival Park, frente al Scottish Event Campus, lugar donde se adelanta la COP26 en Glasgow, Escocia.



Thunberg llegó a Glasgow el pasado domingo en tren y participará en dos grandes protestas en la ciudad a finales de semana, una el 5 de noviembre organizada por Fridays for Future y otra el día 6 en la que participarán diversas organizaciones ambientalistas británicas de la denominada 'COP coalition' (coalición COP).



Javier Vera se mostró bastante contento con el encuentro que hasta se animó a abrazar a la activista. En medio de sus palabras, Thunberg alentó a Francisco Vera a mantener su activismo por el medio ambiente; también alabó su juventud y la inspiración que es para todos por su trabajo.

🚨 #EXCLUSIVO I RTVC Noticias estuvo en el encuentro entre @GretaThunberg y @franciscoactiv2 en el marco de la #COP26 en Glasgow, Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



"Eres es una inspiración para muchos jóvenes", fue el mensaje que la activista sueca le dio al joven colombiano.



📹 @stephanie_valen pic.twitter.com/FfLwOVpF20 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 1, 2021

Duque, en la Cumbre del Clima COP 26

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en la cumbre del clima de la ONU COP26 que "la crisis climática que afrontamos es el reto mas grande de nuestra existencia" porque implica "más desastres naturales, más inundaciones, ascenso del nivel del mar, erosión costera, destrucción de glaciares y nevados, y el aumento de las temperaturas".



Así lo aseguró Duque durante su intervención en el segmento de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno de la COP26, que se está desarrollando en la ciudad escocesa de Glasgow, Reino Unido, donde señaló que "Colombia es uno de los 20 países mas amenazados por la crisis climática". Duque explicó que "por ello tenemos que actuar ya; el mundo no espera nada menos que determinemos con claridad que no vamos a retroceder" ante la crisis climática.



"Es muy importante hacer referencia a que no puede haber disputas entre países, no pueden presentarse manifestaciones de desconfianza entre nosotros" porque "no hay planeta B". El presidente de Colombia dijo en su discurso que "este debe ser el momento de que digamos ya basta de discursos vacíos" para "darle esperanzas a las generaciones que reclaman lo mejor de nosotros".



El anuncio más destacado que el presidente Duque realizó ante la COP26 es que su país "reducirá las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51 % para el año 2030 y que alcanzará "la neutralidad de carbono en 2050", a pesar de que "Colombia representa tan solo el 0,6 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)" del mundo. Además, Duque señaló también "con orgullo" que ha suscrito el "compromiso de tener el 30 % de nuestro territorio como áreas protegidas para 2030", pero que no van a esperar a esa fecha porque "en 2022 alcanzaremos ese objetivo".



Aseguró que su país ha "multiplicado por 100 veces" su capacidad instalada de energía renovable no convencional y que bajo su mandato sembraron "120 millones de árboles que estarán siendo efectivos en diciembre" de este año, para "cumplir la meta de los 180 millones de árboles que nos propusimos como objetivo para agosto de 2022".





EFE