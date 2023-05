Contraloría pone en duda los Juegos Nacionales 2023: detalles

A poco más de seis meses para el inicio de los Juegos Nacionales 2023 en el Eje Cafetero, continúa la incertidumbre con respecto a las obras de los escenarios donde se debe desarrollar el evento.



Las autoridades han trabajado en la adecuación de los escenarios. No obstante, la Contraloría General de la Nación emitió una alerta en donde avisa que varios de estos no podrán ser utilizados para las justas.



Según indica el informe dado por el órgano de control, un 60% de los escenarios no estarían listos en noviembre, fecha que tendrá lugar los Nacionales de este año.

"El seguimiento realizado a los 23 proyectos muestra que en el 39% de ellos (9) ya no es viable su entrega para los Juegos Nacionales, el 22% (5) tienen riesgo de que no estén listos para noviembre de 2023, y el 39% (9) están dentro de los plazos establecidos", dice la Contraloría.



De igual manera, la entidad señala que otros siete proyectos están en fase de estructuración y revisión, pero que no se alcanzarían a entregar para los Juegos en noviembre.



Pese a esto, el Ministerio del Deporte y otras autoridades han asegurado que los Juegos se realizarán y que ayudará al turismo de esa región del país.



Cabe señalar que las entidades responsables de las justas fijaron el 31 de mayo como la fecha para conocer el avance real de la obra y si es viable o no hacer los Juegos allí.