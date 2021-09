Atención: Congreso colombiano aprueba la nueva reforma tributaria

Las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron este martes el proyecto de reforma fiscal del Gobierno colombiano, con el que se busca recaudar 15,2 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares de hoy) para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la reactivación de la economía.

Con 76 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó todo el paquete del proyecto de ley de "Inversión Social" que, según había dicho a finales de julio el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, busca llegar a entre 12 y 15 millones de colombianos más que se beneficiarán de programas sociales del Gobierno.



De esa forma se pretende ampliar al 50 % la población del país que reciba ayudas ante las dificultades económicas agravadas por la pandemia. Sin embargo, la votación en el Senado estuvo marcada por la polémica porque los congresistas opositores se retiraron y no votaron el proyecto al considerar que lo propuesto no se debatió como era debido ya que apenas ayer radicaron tres ponencias de 100 páginas cada una sobre esta iniciativa.



"Bancada de oposición del Senado anuncia que se retira y no votará reforma tributaria del Gobierno. Es una mentira que sea una reforma de equidad social. El Gobierno mantiene su línea demagógica de 'ayudas' y no soluciones a la crisis social para intentar conseguir votos en 2022", dijo el senador izquierdista Iván Cepeda en Twitter.

Ha sido aprobada la reforma tributaria con 77 votos a favor, aquí estoy con el @minhacienda @jrestrp. Con esta reforma se busca recaudar 15.2 billones de pesos para más inversión social. pic.twitter.com/pCefirbH0w — Juan Diego Gómez Jiménez (@Juandiegogj) September 8, 2021

En la Cámara de Representantes, entre tanto, la iniciativa fue aprobada después de las 22.30 hora local (03.30 GMT del miércoles) con una votación de 124 a favor, por lo que ahora el proyecto pasará a conciliación entre ambas cámaras. Los representantes de la oposición también abandonaron el debate argumentando que no hubo una discusión real. "¡El Congreso no es la notaría del Gobierno nacional! Nos retiramos de la reforma tributaria, no es honesto que ayer hayan radicado ponencia a las 5 de la tarde y hoy quieran aprobarla sin discusión", expresó la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde.

LA ANTERIOR REFORMA

A raíz de la pandemia la pobreza monetaria en Colombia subió el año pasado 6,8 puntos con respecto a 2019 y se situó en el 42,5 %, lo que significa que el número de pobres del país aumentó en 3,6 millones de personas al pasar de 17,4 a 21 millones, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE). Esta propuesta llega luego de que el anterior proyecto de reforma tributaria desatará multitudinarias protestas que comenzaron el pasado 28 de abril y se prolongaron por dos meses, periodo que coincidió con el momento más crítico de la crisis por la covid-19.



Con esa propuesta el Gobierno esperaba recaudar 25 billones de pesos (unos 6.579 millones de dólares) con iniciativas impopulares como la ampliación de la base tributaria o el progresivo aumento del impuesto a la renta a quienes ganan menos. El estallido de una crisis social sin precedentes en la historia reciente del país obligó al presidente Iván Duque a retirar la iniciativa, que no alcanzó a ser debatida en el Congreso, y a ordenar la creación de este nuevo documento a partir del consenso entre partidos políticos, organizaciones civiles, la academia y el sector privado.





EFE