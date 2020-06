Exitosa Katy Perry sorprende con una confesión: consideró el suicidio 

Katy Perry abrió su corazón para contar una verdad que la hace tan terrenal y vulnerable como cualquier persona, a pesar de su exitosa vida artística.

La estrella del pop reveló que consideró suicidarse después de su separación con Orlando Bloom en 2017.



La cantante estadounidense dijo que sufrió un colapso cuando su trabajo Witness fracasó comercialmente y terminó temporalmente su romance con el actor británico.



"Simplemente me caí". Katy, cuyos ex incluyen al comediante Russell Brand, dijo que su fe la ayudó a recuperarse: “Era tan importante para mí estar quebrada para poder encontrar mi integridad de una manera completamente diferente".



"La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no lo hubiera encontrado me hubiera revolcado en mi propia tristeza y probablemente hubiera saltado... Pero encontré las formas de estar agradecido. Si se pone muy, muy duro, doy vueltas y digo: "¡Estoy agradecido, estoy agradecido!"; a pesar de que estoy de mal humor", añadió.



Katy Perry tendrá un bebé y espera casarse con Orlando, de 43 años, el próximo año. Cree que finalmente se siente en un buen lugar después de luchar con problemas de salud mental toda su vida.