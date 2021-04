Selección Colombia de Béisbol ya tiene sede para el torneo preolimpico

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol anunció que ya hay dos sedes oficiales del clasificatorio de béisbol de Las Américas para los Juegos Olímpicos de Tokio. La Selección Colombia de Béisbol jugará en The Palm Beaches y St. Lucie, en Estados Unidos.

Para la zona de clasificación de América, ocho novenas se enfrentarán divididas en dos grupos. En el Grupo A, estarán Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. Colombia estará en el Grupo B junto a Cuba, Venezuela y Canadá.



El torneo comenzará el 31 de mayo y culminará el 5 de junio en las sedes: Clover Park en el condado de St. Lucie y The Ballpark of the Palm Beaches en West Palm Beach.