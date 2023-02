El propósito de un conductor de Uber que sabe que morirá este año

La vida de todos puede dar un giro inesperado en cualquier momento. Ese fue el caso de Camilo, un hombre al que le diagnosticaron un tumor en el cerebro tras presentar varios problemas de salud en 2016.



Para ese año, Camilo se dedicaba a la enfermería profesional luego de suspender su carrera militar debido a un impacto de bala en una pierna.



No obstante, la vida de Camilo pasaría por una dura prueba ya que estuvo en coma por 6 meses y sufrió una parálisis en la mitad derecha de su cuerpo a causa del problema detectado en la cabeza.

Luego de varios tratamientos, el hombre pudo recuperar la movilidad, pero el tumor siguió creciendo por lo que su salud empeoró por varios días.



“Realmente no me puse triste. Me puso fue pensativo. Sentía que tenía que tomar una decisión sobre qué tenía que hacer, si realmente valía la pena seguir sufriendo con el tratamiento o disfrutar al máximo esos cinco años o los que fueran”, comentó para El Tiempo.



Ante la situación, Camilo sabe que puede fallecer en junio de 2023 por lo que quiso proponerse una última cosa, la cual es disfrutar sus últimos días con su mamá.



Es por ello que para dejarle algo de dinero, Camilo, quien no pudo seguir ejerciendo su profesión, decidió trabajar con su carro a través de las plataformas digitales como Uber o Cabify.



“Todo lo que trabajo lo guardo y cuando llegue el día, sea en junio como me dijeron o después, se lo dejaré a mi mamá. Además de todos los buenos momentos que estamos pasando ahora, quiero dejarle algo que la ayude cuando yo ya no esté”, mencionó.



Finalmente, el actual conductor manifestó que está viviendo el día a día: “Estoy esperando a que llegue mi momento. Disfruto cada día como si fuese el último y se lo hago sentir así a mi mamá. Todavía convivo con los dolores y sigo teniendo convulsiones, pero ya uno aprende a vivir con eso”, concluyó.