¡Condenado a cárcel! Problemas para el campeón mundial de kickboxing

La Justicia bielorrusa condenó este miércoles a 2,5 años de cárcel al campeón mundial de kickboxing, Alexéi Kudin, por golpear a varios policías durante una protesta contra el dictador Alexandr Lukashenko.

Según el fallo, el 10 de agosto de 2020 Kudin agredió a varios agentes del orden que intentaban detenerle durante una manifestación opositora en las afueras de Minsk. Kudin, para el que el fiscal pidió 3,5 años de cárcel, mantuvo al principio que golpeó a los policías en defensa propia, pero de todas formas fue puesto en arresto domiciliario.



Para no comparecer a juicio, Kudin, de 36 años, se fugó a Rusia, aunque las autoridades de ese país le apresaron en enero y deportaron a finales de julio a petición de la Fiscalía bielorrusa. Rusia deportó al deportista aduciendo que no era perseguido políticamente, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que no debía ser extraditado porque podría ser torturado a su regreso a Minsk.



En junio la televisión pública divulgó un vídeo en Telegram en el que Kudin se disculpaba por la agresión, criticaba a la oposición y aseguraba que solicitaría el indulto al presidente, Alexandr Lukashenko. Muchos deportistas bielorrusos han denunciado desde el pasado año la represión violenta de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, lo que les ha costado en muchos casos serias reprimendas e incluso el arresto administrativo, como la jugadora de baloncesto Yelena Levchenko.



La situación de los deportistas bielorrusos saltó a las portadas recientemente cuando la delegación olímpica bielorrusa intentó repatriar por la fuerza desde Tokio a la velocista Krystina Tsimanouskaya, que fue defendida por el Comité Olímpico Internacional y se exilió en Polonia.





EFE