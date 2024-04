Concierto de Karol G en Bogotá: horario, cierres viales y cómo llegar

La capital del país se alista para recibir a Karol G en medio de su gira mundial denominada Mañana será bonito tour. Miles de fanáticos de la artista paisa se encuentran a la espera de las presentaciones que tendrá en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el cual ya tiene todo listo para estos conciertos.



Durante el 5 y 6 de abril, la ciudad tendrá algunos cierres viales y rutas especiales de Transmilenio con el fin de evitar congestiones en materia de tránsito en las vías cercanas al escenario, donde se espera la llegada de más de 40.000 personas durante cada día de concierto.

De acuerdo a la información, el evento iniciará a las 8:00 p.m., sin embargo, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 2:00 p.m. para que los miles de seguidores puedan acceder con tiempo y disfrutar de varios artistas que estarán antes del show principal.



Entre los invitados para el show del viernes 5 de abril, se encuentran Sharik, Ñejo y el DJ colombiano Agudelo888. En cuanto al show de cierre que será el sábado 6 del mismo mes, la artista emergente Ela Taubert y Andy Rivera, junto a Jhay P y el Agudelo888, serán los teloneros antes del concierto de Karol G.



En cuanto a las condiciones climáticas, según The Weather Channel para el viernes hay una posibilidad del 41% de lluvia, agregando que la temperatura máxima será de 13 °C y la mínima de 4 °C. Para el día siguiente, habrá un 49% de lluvia sobre la capital, mientras que en horas de la noche la probabilidad se reduce a un 32%.



Cabe recordar que el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el Transmilenio funcionarán con normalidad para que los asistentes puedan llegar a las diferentes estaciones y paraderos cercanos a El Campín. Así mismo, se dio a conocer que habrá dos rutas especiales habilitadas desde las 12:30 a.m. hasta las 2:30 a.m. durante los dos días de concierto.



Finalmente, la Secretaria de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá dieron a conocer los cierres viales y desvios que habrá en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín:



Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Av. Calle 57 incluido el sendero del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.



Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre Carrera 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.



Cierre total Carrera 28 entre Calle 53B Bis y Calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la Transversal 28 (costado oriental) entre Calle 53B Bis y Av. Calle 57.



Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.



Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar las misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la Av. Carrera (Av. NQS).



Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la A. NQS (Av. Carrera 30) entre Calle 53B y Calle 57A. Durante los conciertos habrá dispuesto personal de logística que guiará a los ciclistas para hacer uso de este carril para su paso seguro.



Estos son los desvíos autorizados:



Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la av. NQS – diagonal 61C al oriente – av. carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.



Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la av. NQS - diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.



Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la av. NQS - diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.



Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.