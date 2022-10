Pilas Bogota: cierres viales y desvíos por concierto de Guns and Roses

Con el fin de llevar a cabo el concierto de los “Guns N' Roses” en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el martes 11 y miércoles 12 de octubre de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales:

Cierres viales autorizados



Desde las 8:00 p.m. del 9 de octubre hasta las 1:00 p.m. del 13 de octubre de 2022, en el siguiente tramo vial:



Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. NQS.



Cierre del sendero peatonal Norte de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. NQS.



Desde las 8:00 a.m. del 10 de octubre hasta las 1:00 p.m. del 13 de octubre de 2022, en los siguientes tramos viales:



Cierre del sendero peatonal Sur de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y Av. NQS.



Desde las 7:00 p.m. del 10 de octubre hasta las 2:00 a.m. del 13 de octubre de 2022, en los siguientes tramos viales:



Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso al parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.



Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la Carrera 28 y la Av. Calle 57 incluido el sendero del costado Occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado Oriental. El sendero peatonal del costado Oriental no se podrá ver afectado.



Cierre total Carrera 28 entre Calle 53B Bis y Calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado Oriental) entre la Calle 53B Bis y Av. Calle 57.



Cierre parcial del sendero peatonal Oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado Oriental de la ciclorruta, sin afectar las misma).



Cierre parcial del sendero peatonal Norte de la Calle 53B entre Av. NQS y Carrera 28, para ubicación de filtros de acceso al parqueadero Sur del Estadio Nemesio Camacho El Campín, el organizador deberá garantizar el paso de los peatones que no vayan a ingresar a la actividad.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del día siguiente del 11 y 12 de octubre de 2022, en los siguientes tramos viales.



Cierre del carril Oriental de la calzada Oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre Calle 53B y Calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclistas que transitan por el sector los días en los que se desarrollará la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclistas.



Se debe destinar personal de logística que guíe a los ciclistas a hacer uso del carril dispuesto para su paso seguro por inmediaciones al estadio los días de la actividad.

Desvíos autorizados



Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la av. NQS y toman la calle 53B Bis al Oriente y la carrera 24 al Norte, deberán continuar al Norte por la av. NQS, diagonal 61C al Oriente y Av. carrera 24 al Norte por donde se empalmarán con su recorrido habitual.



Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la av. NQS y toman la calle 53B Bis al Oriente y calle 57 al Oriente, deberán continuar al Norte por la av. NQS, diagonal 61C al Oriente, transversal 25 al Sur y calle 57 al Oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.



Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la av. NQS y toman la calle 57A al Oriente deberán continuar al Norte por la av. NQS y diagonal 61C al Oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.



Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la av. NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al Oriente, carrera 27 al Norte, calle 53 al Oriente y/o calle 53B al Oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.



Los usuarios que transitan en sentido Norte – Sur por la Av. carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la Av. calle 53 al Occidente deberán tomar transversal 25 al Sur, diagonal 53C al Oriente, carrera 24 al Sur y Av. calle 53 al Occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual

Los usuarios que transitan en sentido Oriente - Occidente por la Av. calle 57 y toman la transversal 28, carrera 28 al Sur y Av. calle 53 al Occidente, deberán tomar la carrera 21 al Sur y Av. calle 53 al Occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.



Zonas amarillas autorizadas

Los asistentes al evento podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 12:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. en los días 12 y 13 de octubre de 2022, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:



Costado Oriental del Campín



La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25.



La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24.



Diagonal 61 C



Bahía del Coliseo el Campin diagonal 61C.



Bahía del Coliseo



Costado Occidental del Campín



La Calle 59 entre carrera 35A y Av. NQS.



Calle 59



Bahía calle 57A con carrera 35.



Bahía Calle 57



Carrera 35 con calle 53A Bis



Carrera 35

Acceso a residentes del sector afectado por el cierre



Según la propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado Oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y Av. calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada Oriental de la transversal 28 podrán transitar a su residencia.

Recomendaciones



Llegar al evento preferiblemente en SITP o Transmilenio. Se sugiere evitar el uso del vehículo particular.



Tener en cuenta que no se autorizarán detenciones de vehículos sobre la av. NQS frente al Estadio Nemesio Camacho El Campín; las zonas de ascenso y descenso de pasajeros autorizados serán las demarcadas como paraderos de SITP y transporte público en la operación habitual del sistema.



Programar los recorridos con anticipación los días 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2022 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.

Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, personal encargado de la organización y de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar.



Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales.



Hacer uso de la bicicleta, caminado y del transporte público.







Información de la oficina de prensa de la Secretaría Distrital de Movilidad.