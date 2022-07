¿Cómo construyó su vida económica Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más importantes de Colombia. El artista habló en el pódcast ‘Inversionistas al desnudo’ sobre cómo construyó su vida económica.

Jiménez aseguró que su fortuna la construyó a partir del dinero que le sobraba cuando trabajaba en Corabastos, una de las plazas de mercado más grandes de Colombia. Cargando bultos, el artista aseguró: “Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos, porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y recogía un millón de pesos”, comentó.



El cantante del mujeriego confesó que con ese dinero pagaba horas en un estudio de grabación y, aunque las primeras canciones que realizó no fueron un éxito, después logró llegar a la radio de música popular colombiana.



A sus 30 años el cantante aseguró que es uno de los “tres hombres más ricos” de su género musical y que se ha dedicado a aprender sobre finanzas. “En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, reflexionó Jiménez.



A pesar de la mala racha, el artista comentó que eso le enseñó a no confiarse y a ser muy precavido en las empresas en las que invierte su dinero.

Por ahora, el hombre tiene varios negocios, como un emprendimiento en el sector agropecuario por el cual cría caballos de paso fino y comercializa miel tipo exportación. También está invirtiendo en finca raíz.