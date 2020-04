'Me importa': la nueva reacción en Facebook, ¿cómo activarla?

Hace algunas semanas se activó la nueva reacción en las publicaciones de Facebook. En esta ocasión, algunos usuarios han comentado que no han podido utilizarla, pues no les sale en su red social.



Así las cosas, les explicaremos qué se necesita para activarla y usarla en esta plataforma. Recordemos que ya hay algunas que se volvieron virales, como 'me divierte', 'me enoja', 'me sorprende', entre otras. Esta nueva, es 'me importa'.

Lo único que deben esperar para utilizarla y tenerla, es que se actualice la aplicación. En varios países de Europa y en Estados Unidos ya está activada esta nueva reacción.



Así, deben esperar a que llegue la actualización mediante su sistema de aplicaciones, sea 'Apple Store' o 'PlayStore'.