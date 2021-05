Otra manifestación el 12 de mayo: sin acuerdo entre líderes y Gobierno

Terminó la esperada primera reunión entre miembros del Gobierno y el Comité Nacional del Paro, en el Palacio de Nariño de Bogotá. Lamentablemente, no hubo acuerdo.

Voceros del Comité explicaron que, tras una reunión de cerca de tres horas, "no hubo empatía del Gobierno", por lo cual citaron a una nueva movilización este miércoles 12 de mayo.



Jennifer Pedraza, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, comentó: "esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza".



El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, hubo respeto mutuo y las partes coincidieron en rechazar la violencia: "cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra la constitución y la ley". Se esperan nuevos acercamientos para nuevos intentos de negociación.



Estos son los puntos del pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



Estos son los puntos básicos del Gobierno:



1. Vacunación masiva



2. Reactivación segura,



3. No violencia



4. Protección a los más vulnerables



5. Estabilización de las finanzas públicas



6. Matrícula cero