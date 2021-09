¿Sin libreta militar? Defina su situación en la jornada especial

El ministro de Defensa, Diego Molano, acompañó en la Gobernación de Cundinamarca a los hombres colombianos que aún no tienen su libreta militar durante la primera jornada especial de 2021 que realizará el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional en todo el país y que buscan definir la situación militar de más de 6.000 hombres colombianos mayores de 24 años.

"Hay un grupo importante de colombianos que no ha podido definir su situación militar y gracia a las oportunidades que nos brinda la ley hemos montado, con la Dirección de Reclutamiento, estas jornadas que permiten definir la situación de más de 6.000 jóvenes en todo el país con diferentes beneficios como el 60 por ciento de descuento en la cuota de compensación y el 90 por ciento en las deudas que pueden llegar a tener por multas", informó el ministro Molano.



A estas jornadas especiales solo se podrán acercar los varones colombianos que vivan en el país o en el exterior que aún no hayan definido su situación militar, que ya se hayan inscrito en la base de datos de la Dirección de Reclutamiento, también aquellos que hayan sido declarados no aptos por los comités de aptitud psicofísica o exentos de la prestación de servicio militar obligatorio y que por ley deban cancelar la cuota de compensación militar, conforme a las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017.



"Estas jornadas lo que permiten es tener una legalidad en sus documentos y son un gran paso para poder conseguir trabajo o becas de estudio. Queremos darle la oportunidad a los colombianos para que definan su situación militar", destacó el jefe de la Cartera.



La Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional espera realizar seis jornadas especiales en las 12 ciudades principales del país y en los diferentes distritos militares a lo largo del territorio nacional durante el segundo semestre de 2021. Si los ciudadanos cumplen con todos los requisitos, ese mismo día pueden irse con la libreta militar impresa o digital.



Información del Ministerio de Defensa Nacional.