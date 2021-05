Iván Duque y su mensaje a Egan: habló de los jóvenes colombianos

El presidente de Colombia, Iván Duque, aprovechó el triunfo de Egan Bernal en el Giro de Italia, para dejarle un mensaje a los jóvenes. Todo esto ocurre en marco de la protesta social que lleva más de un mes en Colombia y que ha terminado con la muerte de varios jóvenes manifestantes.

"Felicitaciones Egan Bernal por su triunfo en Giro de Italia 2021 y el quinto lugar de Daniel Felipe Martínez. Los dos son una muestra del talento, esfuerzo, dedicación y resiliencia de nuestros jóvenes colombianos. Gracias por tanta alegría y por poner en alto el nombre del país", publicó Duque en su cuenta de Twitter.



Felicitaciones @Eganbernal por su triunfo en #giroditalia2021 y el quinto lugar de Daniel Felipe Martínez. Los dos son una muestra del talento, esfuerzo, dedicación y resiliencia de nuestros jóvenes colombianos. Gracias por tanta alegría y por poner en alto el nombre del país. pic.twitter.com/UqC7xaJdhr — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 30, 2021

Cabe recordar que tras la carrera de este domingo, Egan se refirió a lo hecho en el Giro 2021: "no puedo creer lo que está pasando, acabo de ganar el Giro de Italia, realmente no tengo palabras. Finalmente es mi segunda grande y la verdad que me veo tranquilo, pero por dentro estoy que exploto de la felicidad. Primero el Tour, luego el Giro, y en mi primer Giro fue muy especial, por la forma en la que corrimos y como volvió al juego después de estar prácticamente dos años sin buena forma".



En redes, muchos colombianos están a la espera que el campeón del Giro aproveche el momento en el que los reflectores están sobre él, para que se dirija nuevamente al Gobierno de Iván Duque, en medio de la difícil situación que afronta el país desde hace poco más de un mes.



Egan lo había hecho el pasado 4 de mayo, cuatro días del inicio del Giro, a través de su cuenta de Instagram: "me duele y siento pena por lo que está pasando en Colombia, de hecho me gustaría estar allá y poder estar cerca de mi familia y de alguna forma apoyar a mi pueblo (...) Lo que más me indigna son los muertos y los diferentes abusos de las autoridades hacia las personas que salen a protestar, así mismo como las personas que aprovechan los disturbios para cometer vandalismo (...) Aunque no sea fácil espero que el señor presidente, Iván Duque, busque una solución para todo este caos".