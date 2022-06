¡Colombia, en Wimbledon! Se sorteó el cuadro principal: los rivales

Se conocieron los rivales de la primera ronda de la catedral del tenis. En la rama femenina de Wimbledon, una belga enfrentará a la cucuteña Camila Osorio. En los hombres veremos en acción a Daniel Galán, Robert Farah, Juan Sebastián Cabal y Nicolás Barrientos.

Los tenistas colombianos no vienen bien, sin embargo tienen ante si una gran oportunidad de revertir esta situación en la cuna del deporte. La temporada sobre hierba ya arrancó, y aunque los primeros resultados no fueron los mejores, se tienen esperanzas en Wimbledon. Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y Camila Osorio ya tienen rivales.



Daniel Galán jugará el martes 28 de junio, en su primera participación en el césped de Londres jugará contra Dominik Koepfel, actual n°119 del ranquin ATP. El colombiano podría dar su primer golpe contra el zurdo de 28 años.



Nicolás Barrientos aparecerá por primera vez en las canchas el próximo miércoles 29 de junio, quien viene jugando los dobles, compartirá cancha con el mexicano Miguel Reyes y enfrentarán a la dura pareja conformada por el noruego Casper Ruud y el estadounidense William Blumberg.



Aunque los doblistas no vienen con los mejores resultados, tras caer en octavos de final del ATP 500 de Eastbourne, no se puede descartar a Cabal y Farah, campeones del 2019. La dupla cafetera jugará en su debut el miércoles contra los franceses Adrian Mannarino y Ugo Humbert.

La colombiana Camila Osorio, que ya ganó partidos aquí en 2021, debutará este lunes contra Elise Mertens. Su mentalidad y físico estarán a prueba en un torneo en el que el año pasado alcanzó grandes alegrías. Se convirtió en la quinta mujer colombiana en aparecer en un cuadro principal de Wimbledon, llegó a tercera ronda derrotando a la rusa Ekaterina Alexandrova. Su participación terminó con una derrota contra la bielorusa Aryna Sabalenka por 0-6 y 3-6.





EFE