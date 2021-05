Colombianos en el Giro de Italia: estos son los horarios de salida

La edición número 104 del Giro de Italia, que tendrá lugar del 8 al 30 de mayo, se desarrolla a lo largo de 3.480 kilómetros.

🇮🇹#Giro Horario de salida de los latinoamericanos en la CRI inaugural:



14.21 Richeze🇦🇷

14.26 Caicedo🇪🇨

14.35 Narváez🇪🇨

14.56 Rubio🇨🇴

15.30 Molano🇨🇴

15.37 Tejada🇨🇴

15.44 Martínez🇨🇴

16.18 Cepeda🇪🇨

16.30 Bernal🇨🇴

16.41 Sepúlveda🇦🇷

17.02 Gaviria🇨🇴



🇦🇷-5 horas

🇦🇷-5 horas

🇪🇨🇨🇴 -7 horas#Giro104

Horario de salida de los seis colombianos

7:56 a.m Einer Rubio

8:30 a.m Juan Sebastián Molano

8:37 a.m Harold Tejada

8:44 a.m Daniel Felipe Martínez

9: 30 a.m Egan Bernal

10:02 a.m Fernando Gaviria