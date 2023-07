Colombia: suspendida la licitación para tramitar los pasaportes

El Canciller de Colombia, Álvaro Leyva, ha confirmado que decidió suspender la licitación que se adelantaba para escoger la empresa encargada de tramitar los pasaportes en el país.



La licitación tenía un valor de 600 mil millones y había sido abierta por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores ya que el contrato de la empresa actual termina el 31 de agosto.



De acuerdo con el comunicado, se tomó la decisión luego de recibir algunas anotaciones sobre el proceso de elección. Al parecer, la licitación favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons.

Que, con la finalidad de dar aplicación de los principios inherentes a la contratación estatal, se considera necesaria la suspensión de los términos del presente proceso de selección, con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas en contraste con las condiciones previamente conocidas por la entidad”.



Hasta el momento, la cancillería no ha señalado cuándo reiniciará la licitación. No obstante, el medio La W reveló que el contrato podría quedarse en manos de dos de los once oferentes.



Siendo así, para el mes de agosto seguramente no se detenga el tramite de pasaportes y por el contrario al tener dos empresas, el proceso podría ser más ágil.