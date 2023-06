Colombia: Reforma Pensional quedó casi aprobada en primer debate

En solo un día, el Congreso de la República, más precisamente la Comisión Séptima del Senado, aprobó el 90% de la reforma pensional lo cual deja el proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo prácticamente avalado.



De manera unificada, los legisladores aprobaron 43 artículos y se discutieron más de 80 proposiciones que algunos congresistas querían añadir o modificar el texto inicial del Gobierno.



Uno de los puntos destacables que fueron aprobados fue el pilar contributivo, en el que se habla de un aporte obligatorio a Colpensiones.

El artículo tres habla sobre aquellas personas que se ganen más de tres salarios mínimos y que ahora su contribución destinada a un fondo público o privado tendrá que pasar a Colpensiones.



“Quiero que el país sepa que hemos aprobado su base fundamental, no solamente el umbral de los tres salarios mínimos, sino las garantías del fondo del ahorro, un fondo que está blindado y que garantiza que haya una sostenibilidad fiscal y asegura a todos los cotizantes que su plata únicamente se tocará para el pago de pensiones”, señaló Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo.



Siendo as, el umbral del pilar contributivo será de tres salarios mínimos, si se devenga más sueldo, el restante podrá invertirlo en fondos privados.



Recordemos que esta iniciativa pasó de ser casi archivada a ser aprobada en las últimas horas ya que si no se daba el visto bueno para el 20 de junio, el periodo legislativo cambiaba por lo que no se iba a hablar más del proyecto.



Ante esta aprobación, el gran ganador es Colpensiones que pasará de recaudar 16 billones de pesos a recoger 31 billones, cifra que incrementará al año, según lo mencionado por la iniciativa.



Vale resaltar que la intención de la reforma es unificar los regímenes pensionales, para que solo haya un gran fondo público que administre las pensiones de los colombianos.



“Hemos hecho una jornada bastante intensa, por ejemplo, dos regímenes pensionales que estaban en competencia se van a unificar para garantizar que realmente cumplan con su objetivo de pensionar”, concluyó.