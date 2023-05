Colombia: ¿Qué ha pasado con la eliminación de la visa estadounidense?

Desde hace unos meses, el gobierno de Gustavo Petro avanza su proyecto para que los colombianos puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de la visa, un documento obligatorio para la entrada al país norteamericano.



Este proyecto es liderado por varios funcionarios entre ellos el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo que en las últimas horas dio un avance sobre como va el proceso de eliminación de la visa.



“Si somos socios estratégicos la población colombiana se merece tener acceso al programa de exención de visas y le planteamos eso a los Estados Unidos”, dijo Murillo sobre la disposición de Biden ante el proceso.

Por su parte, Murillo mencionó que el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas mencionó que la propuesta está siendo estudiada. No obstante, la noticia llega en un momento duro frente a la migración en Estados Unidos, ya que el Gobierno Biden ha aumentado las medidas restrictivas frente al tema.



“Quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias. El mensaje es muy claro. Ayudaremos a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo”, dijo Mayorkas ante el posible incremento de inmigrantes tras el fin del Título 42 el próximo 11 de mayo.



Cabe resaltar que ese Título se estableció como una medida sanitaria en el Gobierno Trump con el propósito de recortar el flujo migratorio durante la pandemia.