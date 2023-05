Colombia no tuvo mucha suerte en Mundial de Boxeo de Uzbekistán

En los últimos días se ha llevado a cabo el Mundial de boxeo en Uzbekistán y Colombia, como uno de los grandes exponentes latinos en boxeo, estuvo presente con cinco pugilistas.



No obstante, el país no tuvo suerte y todos los boxeadores fueron eliminados y no lograron podio en ninguna de las categorías. Ante le damos un balance de la participación colombiana en territorio asiático.



José Manuel Valencia fue el boxeador que más lejos llegó en el mundial llegando a octavos de final donde fue derrotado por el armenio Hovhannes Bachkov quien los jueces lo dieron como ganador con tarjetas de 30-27. De haber ganando, Valencia se hubiera asegurado el bronce.

Por su parte la sorpresa pasó por el lado de Yuberjen Martínez en la categoría de los 51 kilógramos ya que perdió en su debut ante Tu Po Wei, de China Taipei, en una pelea bastante movida en donde el asiático ganó por tres asaltos a dos.



Luego de las acciones, la pelea fue revisada y dos jueces adicionales le dieron la victoria a Wei por diferencia de 5-2.



En el peso ligero, Jonathan Arboleda no pudo vencer a Aliaksandr Radzionau en el debut y en el superpesado Cristian Salcedo ganó en su debut ante J Lavulo de Tonga, pero se despidió en segunda ronda ante el austriaco Ahmed Hagag que ganó por decisión unánime.



Finalmente, el viernes pasado en la categoría de peso pasado, Marlon Hurtado fue eliminado por Lazizbek Mullojonov. De esta manera, Colombia se despide del Mundial sin medallas y ahora los pugilistas nacionales se prepararán para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en El Salvador.