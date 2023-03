Colombia: los motivos por los que hay escasez de medicamentos

Durante esta semana, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) confirmó que hay escasez de hasta 50 medicamentos para tratar algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, además de algunos analgésicos y anticoagulantes.



Según mencionó Clara Rodríguez, directora de la Ascif (Asociación colombiana de la industria farmacéutica) en diálogo con Caracol Radio, en la escasez hay una cadena de actores en donde están el dólar, las farmacéuticas, el Invima, los distribuidores, las EPS, el Ministerio de Salud y demás.



“Existen diferentes causas por las cuales hay escasez de medicamentos en este momento en Colombia. Cada uno de los actores de la cadena que suministran los medicamentos en el país tiene un rol y probablemente existen unos cuellos de botella en los que el Ministerio de salud debe entrar a hacer una revisión de lo que está sucediendo”, comentó de inicio.



“Hemos registrado un crecimiento en las ventas con respecto al año anterior del 30%, sin embargo, hemos visto el reporte de ciertos medicamentos que se importan que no han llegado al país y que evidentemente están escasos”, agregó.



Por su parte, mencionó que la actual discusión en torno a la reforma a la salud puede ser una de las razones de la escasez: “esta situación tiene que ver probablemente con la incertidumbre que existe en torno al tema de la Reforma de la salud y las negociaciones que hay entre los distribuidores y las EPS. Eso genera algo de incertidumbre y probablemente esto ha acentuado la crisis y la escasez”.



Además, afirmó que de no haber medicamentos para el paciente, el doctor debe buscar alternativas: “Esto también hace muy compleja la situación para los profesionales de la salud. Cualquier cambio de medicamento puede generar descompensación y esta situación la están teniendo que tratar los médicos”.



Cabe señalar que desde el año pasado no se reúne el gobierno y el sector farmacéutico por lo que no hay forma de identificar los problemas que tiene la salud debido al desabastecimiento de fármacos.