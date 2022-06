Dos años después: Colombia levanta emergencia sanitaria por el Covid

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que el próximo 30 de junio se levantará la emergencia sanitaria declarada en el país hace más de dos años ante la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta el momento casi 140.000 muertes, según las cifras oficiales.

Duque informó de una "noticia que nos tiene que alegrar a todos como país", ya que después de dialogar con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y con el Comité Epidemiológico se tomó la decisión de levantar la emergencia sanitaria "pues no existen razones epidemiológicas analizadas científicamente para mantener la emergencia más allá de esa fecha".



"Este es un mensaje para que todo el país se regocije y podamos celebrar estos triunfos colectivos de que actuamos pensando en Colombia, pensando en la ciencia y no en la política. Enfrentamos durante esta pandemia el momento más difícil de nuestra historia y Colombia está saliendo adelante", celebró el mandatario.



Por su parte, Ruiz, quien acompañó a Duque en el anuncio, indicó que "desde hace dos semanas se ha venido trabajando en esta toma de decisión tan compleja", analizando la progresión de los escenarios de futuro y las condiciones bajo las cuales se planteó la emergencia sanitaria, concluyendo que ya no era necesaria su vigencia. Una de las consideraciones ha sido la reducción de la mortalidad en el país a causa del coronavirus y las "mejores condiciones de respuesta del sistema de salud de Colombia", agregó el responsable de la cartera de Salud. Ruiz invitó a los colombianos a seguir vacunándose, a "completar los esquemas y a aplicarse el primer y segundo refuerzo" y a tener "prevención para el disfrute de las actividades sociales".

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

Como recordó Duque, la emergencia sanitaria se declaró en Colombia el 12 de marzo de 2020 "para enfrentar esta pandemia de la covid-19". "Han sido hasta hoy 840 días donde hemos estado bajo emergencia sanitaria, luchado contra este enemigo invisible y lo hemos enfrentado con muchísimas acciones", agregó el presidente. "Durante estos 840 días nos propusimos dos grandes objetivos: la vacunación masiva y la reactivación segura, pero con un paraguas, la atención a los más vulnerables", detalló Duque, quien aprovechó para destacar algunas de las acciones emprendidas por su Gobierno durante este periodo, como la puesta en marcha de un ingreso solidario.

Con @MinSaludCol queremos compartirles a los colombianos una noticia que nos tiene que alegrar: después de 840 días, el 30 de junio se levanta la Emergencia Sanitaria en Colombia; no existen razones epidemiológicas, analizadas científicamente por el Comité, para mantenerla. pic.twitter.com/ZcDihwFxNA — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 21, 2022

Además, destacó que Colombia ha logrado tener a más del 83 % de la población con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, más del 70 % con vacunación completa y el 36 % con el primer refuerzo. Estas cifras "no solo han sido respetadas, sino elogiadas internacionalmente, porque tomamos decisiones basadas en la ciencia y para proteger a los colombianos", añadió. Las autoridades sanitarias colombianas emiten un boletín semanal con las cifras de la pandemia, siendo el último de ellos el del periodo del 10 de al 16 de junio, cuando se notificaron más de 13.800 casos y 24 fallecidos. En Colombia permanecen activos casi 14.500 casos de covid-19.





EFE