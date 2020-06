Sentido video, entre lágrimas, de un Policía que se negó a un desalojo

En Pance, sur de Cali, un patrullero de la Policía de la ciudad se negó a hacer un desalojo y cumplir una orden. El oficial manifestó en un video en redes sociales, en medio de lágrimas, su descontento por lo sucedido.

“Me están dando la orden de sacar a una señora, no lo hice. Es algo injusto lo que está pasando en estos momentos. Yo sé que a mí me van a trasladar, pero a ellos no le van a dar vivienda, no los van a reubicar, estamos en plena cuarentena. Yo sé que a mí me dieron la orden, pero es algo injusto en estos momentos. Van a tumbar el maíz y las casas de allá, a esa gente la van a dejar desamparada y sola. Yo me metí a ejercer como Policía para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos... Le están tumbando las casas, si quieren sáquenme ya, llevo 10 años de patrullero y es un abuso", dijo el oficial.

En medio de lágrimas, Policía se negó a realizar un desalojo en Calihttps://t.co/1y2njP4Ig6 pic.twitter.com/drG96erqJe — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) June 9, 2020

El video se volvió viral en redes sociales por el actuar y el sentido mensaje que envió el patrullero que acompañó para desalojar a varias familias, que tenían su trabajo allí.



Sin embargo, con presencia de antidisturbios, el procedimiento siguió y se cumplió. “Los policías de Colombia, en el cumplimiento del deber, nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima, expedida por autoridad judicial o administrativa correspondiente, no tenemos sino un solo camino: garantizar el cumplimiento. Ni el policía ni otro servidor público podrá incurrir en una omisión o una extralimitación en el cumplimiento de su deber”, señaló el comandante Manuel Antonio Vásquez acerca de lo sucedido.