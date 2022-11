Colombia: Gobierno eliminaría el último día sin IVA del 2022

Parece que el Ministerio de Hacienda finalmente daría marcha atrás al Día Sin Iva 2022 que está planeado para realizarse el próximo 2 de diciembre a pesar de que en días pasados habían dicho que la jornada se iba a realizar.



“No es recomendable mantener el último día sin IVA del año, programado para principios de diciembre”, se menciona en un decreto que tiene la intención de eliminar esta jornada.



“No solo estamos a menos de quince días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”, se agrega en la norma.

En el proyecto se menciona que la DIAN expuso las razones desde el 16 de noviembre de por qué no se debe hacer esta jornada en este año.



Motivos para eliminar el día sin IVA



En el decreto se menciona que el balance de los ocho días sin IVA que se han hecho en los tres últimos años es ‘ambiguo’ ya que más de los 15 billones de venta hubo muchos contagios por covid y poca planificación logistica en 2020.



En 2021, se obtuvieron 31.4 billones de pesos, pero según lo mencionado por el proyecto el aumento de las ventas se dio más por las estrategias de los comerciantes para impulsar las compras aprovechando el anuncio del subsidio tributario.



“En otras palabras: el festivo tributario se aprovecha para ofrecer promociones y descuentos que en últimas terminan explicando los mayores valores en ventas, y que se hubieran podido implementar sin necesidad de renunciar al recaudo por concepto de IVA”, se menciona.



Finalmente, se comenta en el decreto a discutir, que no es aconsejable renunciar al IVA ya que no es lo mejor en términos económicos para el país ya que puede incidr bastante en la inflación.