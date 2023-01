Colombia: Gobierno confirmó que los peajes no subirán en 2023

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con El Tiempo, aseguró que se logró negociar con el gobierno colombiano y es por ello que las tarifas de los Peajes no se modificarán para este 2023.



Este congelamiento de los precios de los peajes solo se hará en los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los de Invias.



"Los efectos que han causado la ola invernal y la inflación, además de los impactos en los costos y la afectación a sectores del país. Por lo tanto, la cobertura de los riesgos tarifarios y el desbalance en ingresos se deben compensar a través del esquema de valorización", comentó el ministro.

Por su parte, Reyes aseguró que los recursos que se dejarán de recaudar por el congelamiento de las tarifas rondarán los 500.000 millones de pesos, los cuales se sacará del presupuesto nacional y se devolverán con lo que se recupere de la valorización.



“Nosotros tenemos la facultad legal de cobrar valorización por las carreteras, lo que pasa es nadie lo ha hecho. Obviamente, la valorización no irá a las clases menos favorecidas, a esas familias no se les va a cobrar. Esta valorización nos va a permitir recaudar recursos para financiar obras o para eliminar peajes. Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar”, mencionó.



Cabe señalar que las tarifas de los peajes que no sean ni de la ANI ni de Invias y que sean manejados por una concesión o por una Gobernación ya incrementaron su precio el pasado 1 de enero.