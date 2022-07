¡Vibrante lucha! Colombia, por más medallas en los World Games

Nuestros atletas colombianos continúan realizando una destacada participación en los Juegos Mundiales Birmingham 2022.



En la jornada de hoy avanzaron a cuartos de final los dos billaristas. Por otro lado, clasificaron a la final de sus especialidades Luisa Jaramillo y Daniela Verswyvel en el esquí náutico.



La otra noticia del día la dio el disco volador, equipo que se clasificó a las semifinales, luego de ganar los tres primeros partidos.



Finalmente en el squash, Miguel Ángel Rodríguez derrotó al argentino, Jeremías Azana por 2-0 y mañana jugará frente al francés Baptiste Masotti.



En competencia, este viernes

Billar

José Juan García vs. Quyet Chien (VIE) (cuartos de final)

Pedro González vs. Kouji Funaki (JAP) (cuartos de final)



Disco Volador

Colombia vs. Estados Unidos (semifinal)



Jiu Jitsu

Katherine Guzmán, Margarita Campos, Kevin Cuervo



Squash

Laura Tovar vs. María Moya (ECU)

Miguel Ángel Rodríguez vs. Baptiste Masotti (FRA)



Esquí náutico

Luisa Jaramillo (final slalom)

Daniela Verswyvel (final trucos)

Tabla de medallería

1 Alemania 18 2 11

2 Italia 11 21 12

3 Hungría 11 7 7

4 Estados Unidos 10 10 5

5 Ucrania 9 9 14

6 Colombia 9 8 3

7 China 9 4 1

8 Japón 8 6 8

9 México 5 2 3

10 Francia 4 9 9





Con información del Comité Olímpico Colombiano.