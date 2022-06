¡Fantástico! Tres oros más de Colombia en el Mundial de Para Natación

Las alegrías de los atletas en el mundial de para natación no paran, este martes 14 de junio se vivió el tercer día de competencias del en Madeira, Portugal. Colombia ocupa, parcialmente, el quinto lugar en el medallero general. Los nadadores Laura González, Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín, se colgaron la presea dorada.

Carlos Daniel Serrano consiguió en esta jornada su segunda medalla del evento, el que era el tercer oro para el país, el bumangués se quedó con el primer puesto de la prueba de los 100m Pecho al cronometrar 1:11.68, lo que le entregó el cuarto oro de su carrera en esta prueba.



Tras alcanzar su segundo oro el nadador de 23 aseguró: “Me siento muy contento, muy feliz. Agradecido con Dios por tantas bendiciones en mi carrera deportiva. Es mi cuarta medalla como campeón del mundo en esta prueba, estoy feliz por lo realizado”.



Nelson Crispín no desentonó, compitió en los 200m y allí consiguió el primer puesto. Primera presea de oro en el torneo, y el cuarto oro para el país: “Es una prueba que tiene mucha exigencia, lo dimos todo. Gracias a Dios se dio esta medalla de oro con récord de campeonato. Muy feliz por este resultado. Tras esto hay mucho sacrificio, mucha fuerza y muchas ganas”.

El cierre de la jornada para los nacionales fue en los 100m mariposa y le correspondió a Laura González, quien paró los cronómetros en 1:21.68 logrando subir a lo más alto del podio, tercer oro para Colombia en el día: “Realmente tenía muchas expectativas. Confiando en mi y confiando en Dios fue que se logró este resultado. Me siento feliz, es algo que no puedo describir y no puedo creer aún. Me siento orgullosa de mi”.