Colombia: así puede buscar su historial crediticio sin ningún costo

Al momento de solicitar algún préstamo, crédito de libre inversión y demás servicios financieros, los bancos revisan el historial crediticio del usuario para conocer si no tienen ninguna deuda de cualquier clase.



No obstante, muchas personas que intentan acceder a estos servicios no saben si tienen alguna deuda por lo que se llevan una sorpresa cuando se les niega el crédito o el préstamo por ese tema.



Pues bien, en Colombia existen varias aplicaciones que permiten conocer de manera gratuita toda su información crediticia, incluso el puntaje crediticio, que es el indicador que más tienen en cuenta las entidades financieras.

Sin embargo, muchas personas confían en los resultados de las tres grandes centrales de riesgo: Datacrédito, Transunión y Procrédito.



Estas tres ofrecen un plan de suscripción mensual que ronda los 17.000 pesos colombianos, pero pese a este limitante, se puede consultar su historial crediticio sin tener que pagar ni un solo peso.



En el caso de Datacrédito, si quiere conocer su historial crediticio, puede solicitar una copia gratuita una vez al año. Aquí le explicamos como lo puede sacar:



*Entrar a la página de Datacrédito



*Haga clic en el botón ‘Consulta tu historial crediticio gratis’



*Ingresa tu número de identificación y contraseña



*Pulsa el botón ‘Enviar’



Tras estos pasos, en 10 días hábiles recibirá una copia de su historial crediticio en el correo electrónico que dio, con toda la información sobre sus cuenta, tarjetas y deudas. No olvide que de darse cualquier error en el historial deberá comunicarse con Datacrédito.