Colombia: así funcionarán los horarios de los bancos en diciembre

Como es costumbre, en el mes de diciembre los horarios de los bancos colombianos se modifican sobre todo en la atención presencial, por ello, es que si pretende hacer algún compromiso en este establecimiento deberá tener en cuenta la siguiente información.



Aunque habrá sucursales bancarias con atención el fin de semana, para este año ya no quedan sábados que lo permitan. De igual forma, lo que es 24 y 31 de diciembre algunos bancos tendrán atención limitada y otros no tendrán.

Horarios de las entidades financieras en diciembre:



Banco de Bogotá



"Con el fin de facilitar el acceso a los servicios financieros, la entidad invita a sus clientes a utilizar la aplicación banca móvil y la banca virtual, canales a través de los cuales los clientes podrán realizar consultas, transferencias, pagos, entre otros, así como acceder a productos financieros, desde cualquier lugar, en corto tiempo", colocó la entidad en un comunicado.



De igual forma, se indica en la misiva que toda la red de cajeros Aval estará habilitada al igual que los 11.000 corresponsales bancarios.



En lo que corresponde al 24 de diciembre, las oficinas funcionarán hasta la 1 p.m y el 25 de diciembre no se prestará servicio mientras que el 30 habrá operación normal en la entidad y el 31 no habrá servicio.



Bancolombia



La entidad ofrecerá atención normal los días: 23,27,28,29 y 30. El día 24 habrá atención hasta la 1 p.m. y el 31 las oficinas estarán cerradas.



El 25 de diciembre tampoco habrá servicio ni el 1 de enero de 2023, por festivos ni los domingos tampoco habrá servicio el 12, 19 y 26 de de diciembre.



Sin embargo, los días sin servicio en sucursales podrá usar cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios, sucursales virtuales, apps, Nequi, sucursal telefónica, Tabot y redes sociales.



BBVA



Este banco prestará servicio el 24 de diciembre hasta la 1 p.m. mientras que lo que corresponde al 25 y 31 de no habrá servicio, pero podrá seguir usando los canales de atención virtual que tiene el banco.



Otros bancos



* El banco Itaú atenderá el 24 de diciembre hasta la 1 p.m. mientras que los días festivos no se prestará servicio al público.



* El banco AV Villas tendrá servicio el 24 de diciembre hasta las 2 p.m y el 30 de diciembre hasta las 3 p.m.



*Davivienda anunció que las oficinas estarán abiertas el 24 de diciembre hasta la 1 p.m. Por su parte, el 31 de diciembre no se prestará servicio. Por su parte del 26 de diciembre hasta el 30 y del 2 de enero en adelante se ofrecerá el servicio en el horario habitual



*Banco de Occidente tendrá atención el 24 de diciembre hasta las 2 p.m. en las oficinas ubicadas en los centros comerciales mientras que en las entidades con sede propia la atención será hasta la 1 p.m. El 31 de diciembre no habrá servicio.