Cohete Starship de Space X explotó en su vuelo inaugural

El Starship, el cohete más potente construido hasta la fecha por parte de Space X despegó de una plataforma de lanzamiento en la costa del sur de Texas, pero desafortunadamente explotó en el aire durante la fase de separación.



El lanzamiento del vehículo aéreo marcó el histórico primer vuelo del mismo, pero al final no tuvo éxito.



"Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la fase de separación", mencionó SpaceX en Twitter.

El enorme cohete que aleberga 22 motores, despegó y provocó un enorme estruendo en el paisaje cuando despegó. La nave se elevó sobre el Golfo de México y tras gastar la mayor parte de combustible intentó la fase de separación, pero el propulsor explotó.



Ante el fallido lanzamiento Space X también aseguró que "los equipos seguirán revisando los datos y trabajando para nuestra próxima prueba de vuelo".



De igual manera, la empresa que dirige Elon Musk mencionó que la prueba de este jueves cumplió varios de los objetivos de la empresa para el vehículo.



"Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria".



Cabe señalar que el desarrollo de Starship viene desde hace unos años con varias pruebas de salto de los primeros prototipos de naves espaciales y luego probaron vuelos breves antes de hacer vuelos de gran altitud que la mayoría terminaron en explosiones espectaculares.