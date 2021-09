¿Inseguridad? Claudia Bahamón relata su atraco en Bogotá

No son buenas noticias para Claudia Bahamón, la presentadora y reconocida modelo colombiana fue víctima de un hurto en la capital del país, en un emotivo video en sus historias de instagram relata el minuto a minuto que tuvo que vivir en un reconocido sector de la ciudad, en donde además denuncia la crisis que vive Bogotá en cuestión de inseguridad.

La presentadora de Máster Chef, del canal RCN, invitó a todos sus seguidores a que tuvieran cuidado al movilizarse por la ciudad, pues a raíz del robo que sufrió, denunció más casos desde ese mismo día, hasta la fecha, es el caso del atraco que sufrió el humorista Diego Camargo, quien también hace parte del reallity de cocina.



En sus historias la modelo detalla: "Yo iba caminando por la calle 85 con carrera 11, llevaba una ruana y una carterita terciada. Paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar... Arranqué a correr como una demente y cuando ya entendí que no sabía a dónde iba y lloraba, me senté en el andén".