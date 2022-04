Todo listo para el GP de Australia en F1: así quedó la clasificación

Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del año, que se disputa en Melbourne; donde tendrá que defenderse del presumible ataque de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen -último campeón del mundo- y del mexicano Sergio Pérez, que saldrán segundo y tercero en el circuito semi-urbano de Albert Park.



Leclerc, de 24 años, ganador en Baréin y segundo en Arabia, marcó la vuelta rápida del día al cubrir los 5.303 metros de la pista australiana en un minuto, 17 segundos y 868 milésimas; firmó la undécima 'pole' de su carrera -la segunda de la temporada- y saldrá desde la primera fila junto a Verstappen, último campeón del mundo.

El neerlandés, retirado en Sakhir y ganador en Yeda, se quedó a 286 milésimas del piloto del principado de la Costa Azul y mejoró en poco menos de una décima a 'Checo'; en una jornada desafortunada para los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine), que tuvieron muy mala suerte en la última ronda de la cronometrada principal (Q3) y afrontarán la carrera desde la quinta fila.



Leclerc, que lidera el Mundial con 45 puntos -doce más que Sainz, segundo en Baréin y tercero en Arabia-, había sido el más rápido en los entrenamientos del viernes, en los que el talentoso piloto madrileño había encabezado la tabla de tiempos en el primer ensayo.



Pero este sábado, el monegasco se conformó con ser segundo en el tercer y último libre, que dominó el inglés Lando Norris, vislumbrando, además, cierta recuperación de los McLaren al acabar la calificación en cuarta posición: desde la que arrancará este domingo, al lado de Pérez, en la segunda fila.



Justo detrás de ellos, en la tercera hilera, lo harán los dos pilotos ingleses de Mercedes -ganadora de los últimos ocho Mundiales de constructores-, que 'barnizaron' de esta manera los evidentes problemas para mantenerse en la cima que evidencian en este arranque de temporada: el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (seis de sus títulos durante las últimas ocho temporadas), saldrá quinto; y George Russell, su nuevo compañero, ex de Williams, lo hará desde la sexta plaza.



Norris había mejorado en 132 milésimas a Leclerc en el último entrenamiento; que 'Checo' acabó tercero -a 148-, sólo una centésima por delante de Alonso, que en palabras propias estaba completando "el mejor fin de semana en muchos años" antes de accidentarse, cuando aspiraba prácticamente a todo, en la Q3.



La ronda decisiva de la cronometrada principal, que su compatriota Sainz -quinto en el tercer libre- calificó como "un absoluto desastre", antes de acabar noveno, un puesto por delante del doble campeón mundial asturiano.



Los Aston Martin, protagonistas -con sendos accidentes- en la última sesión libre, quedaron eliminados en la primera ronda (Q1), neutralizada durante unos minutos, de nuevo con bandera roja, a causa del accidente que provocó el canadiense Lance Stroll al tocarse con su compatriota Nicholas Latifi (Williams), que tampoco pasó ronda.



Verstappen fue el más rápido del primer acto, por delante de 'Checo', con los Red Bull por delante de los Ferrari -Leclerc fue tercero; y Sainz, cuarto- y Alonso marcando el quinto parcial: del que prácticamente nunca bajó este fin de semana.



El finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), último ganador en Australia -donde se impuso en 2019 con un Mercedes, antes de que, a causa de la pandemia se dejase de correr en 'Down Under' los dos años pasados- y el francés Pierre Gasly, que hace dos temporadas ganó en Monza con un Alpha Tauri, fueron los más egregios eliminados en la Q2. Que acabó con la mayoría de los pilotos quejándose de la mala visibilidad a causa del resol; y pidiendo algunos de ellos las viseras más oscuras para sus cascos.



Pérez, dos veces victorioso en la categoría reina, en la que suma quince podios, apuntará este domingo a su primer 'cajón' de la temporada después de haber sufrido muy mala suerte en las dos primeras carreras. El bravo piloto tapatío se tuvo que retirar en la última vuelta de Baréin cuando rodaba tercero; y sólo pudo ser cuarto -cuando encaraba el triunfo- en Arabia Saudí, donde había firmado la primera 'pole' de la historia de México en la F1 y acabó perjudicado por la entrada en pista de un coche de seguridad en el circuito urbano de Yeda.



'Checo' fue el más rápido, por delante de Sainz, en la Q2; en la que Leclerc marcó el tercer parcial, con 'Mad Max' cuarto y Alonso, de nuevo, quinto. Pero en la ronda decisiva, Alonso, que volaba en el segundo sector, tuvo un problema hidráulico que le hizo pasarse de frenada en la undécima de las catorce curvas del circuito, perdiendo el control del Alpine, que chocó contra el muro y provocando otra bandera roja, que interrumpió la sesión durante unos minutos, a falta de casi siete para la conclusión.



"Ha sido frustrante", comentó el genial piloto asturiano, ileso en el percance y que explicó que no descartan hacer cambios en el monoplaza -cuya parte delantera izquierda dañó- que pudieran implicar alguna penalización en parrilla; algo que no le preocupa porque afirmó que prefiere "todo a nada".



La bandera roja de Fernando perjudicó indirectamente a Carlos -cuarto en la Q1 y segundo en la Q2-, que a falta de unos metros para cruzar meta en el primer intento vio anulado su tiempo; y después tuvo problemas al arrancar su coche, retrasando su entrada en pista para afrontar su última vuelta, por lo que el talentoso piloto madrileño no pudo calentar correctamente los neumáticos de su Ferrari.



Sainz y Alonso saldrán justo detrás del australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el francés Esteban Ocon (Alpine), octavo, que afrontarán desde la cuarta fila la tercera carrera del año, prevista -a partir de las siete de la mañana, en horario peninsular español, las 05:00 horas GMT- a 58 vueltas, para completar un recorrido de 307 kilómetros y medio.



Por delante, los Red Bull mantuvieron el tipo, pero no lograron superar la vuelta que 'bordó' Leclerc, que firmó la primera 'pole' en Australia para Ferrari desde que la lograse por última vez Kimi Raikkonen -retirado tras la pasada temporada- en 2007: curiosamente, el año en el que el finlandés capturó el último Mundial para la 'Scuderia'.