Clásico RCN 2023: revelado el recorrido de la competencia

La organización del Clásico RCN 2023 confirmó el recorrido de la competencia que tendrá nueve etapas las cuales se llevarán a cabo desde el próximo 23 de septiembre.



En total, se disputarán 1.198 kilómetros y pasará por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca y Antioquia entre otros.



La primera etapa será en un circuito con inicio y final en Cúcuta y que pasará por Villa del Rosario.

Por su parte, la última etapa será el 1 de octubre y será una cronoescalada que constará de 15.8 kilómetros con inicio en el Parque del Poblado (Medellín) y final en el Alto del Escobero (Envigado).



"Grandes ascensos, exigentes premios de montaña, para especialistas contra el reloj, para fondistas todoterreno, una gran variedad de trazados para explotar las fortalezas de cada uno de los participantes del Clásico RCN", señaló la organización.



Recorrido Clásico RCN 2023



Etapa 1: septiembre 23



Circuito Cúcuta - Villa del Rosario - Cúcuta



Distancia: 147 Kms



Hora de Partida: 8:15 A.M.



Etapa 2: septiembre 24



Pamplona - Bucaramanga



Distancia: 122.9 Kms



Hora de partida: 8:30 A.M.



Etapa 3: septiembre 25



Socorro - Tunja



Distancia: 163 Kms.



Hora de Partida: 8:00 A.M.



Etapa 4: septiembre 26



Funza – Ibagué - Villa Restrepo



Distancia: 195 Kms



Hora de Partida: 10:45 A.M.



Etapa 5: septiembre 27



Ibagué – Cajamarca – Calarcá - Pereira.



Distancia: 117 Kms



Hora de Partida; 8:40 A.M.



Etapa 6: Septiembre 28



Circuito: Cartago - Toro La Unión - Roldanillo - Versalles.



Distancia: 150.4 Kms



Hora de partida: 8:40 A.M.



Etapa 7: septiembre 29



Roldanillo - La Virginia – Anserma – Riosucio - Supia.



Distancia: 162.7 Kms



Hora de partida: 8:15 A.M.



Etapa 8: Septiembre 30



Pintada - Vía Bolombolo - La Pintada - Alto de Minas - La Estrella.



Distancia: 143.7 Kms



Hora de Partida: 8:15 A.M.



Etapa 9: octubre 01



CRI del Parque del Poblado al Alto del Escobero.



Distancia: 15.8 Kms



Hora de Partida: 8:30 A.M.