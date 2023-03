Clásico Mundial de Béisbol: Japón sorprendió a EE.UU. y es campeón

Llegó a su final el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y el título fue para el combinado de Japón que en la definición del torneo venció a Estados Unidos por 3-2 y le arrebató el título ya que los norteamericanos venían de ser campeones en 2017.



Los nípones y los estadounidenses se dieron cira en Miami y allí los asiáticos comandados por Shohei Ohtani se consagraron por tercera vez en esta competencia.



El duelo comenzaría con Estados Unidos yéndose adelante en el marcador en la segunda entrada alta con Trea Turner que colocó un jonrón con elevado que se fue por el jardón izquierdo.

No obstante, en el mismo inning, Japón respondió y anotó un bambinazo para el empate con Munetaka Murakami que se fue sobre los jardines derecho y central de la cancha.



Tras esta jugada, Lars Nootbar una pelota rodada que terminó siendo out y que fue suficiente para impulsar la segunda carrera de los japoneses.



Para la cuarta entrada, Japón comenzó a liquidar las cosas con Kazuma Okamoto que bateó jonrón con elevado que agarró para los jardines izquierso y central.



Estados Unidos no se daría por vencido y pondría el 3-2 con Kyle Schwarber con un nuevo vuelacercas que esta vez se fue entre los jardines derecho y central del campo y que le puso drama al juego.



No obstante, Ohtani bajó la persiana con varios ponches para evitar una remontada de último minuto de los estadounidenses.



Cabe señalar que los nipones son los máximos ganadores del torneo con 3 campeonatos y lo hicieron de manera invicta ganando los siete juegos este año. De igual manera, Ohtani logró proclamarse MVP de la competencia.