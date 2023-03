Clásico Mundial de Béisbol: Colombia cayó con Canadá y se complicó

Aunque todo pintaba para una clasificación temprana, Colombia se complicó en su grupo en el Clásico Mundial de Béisbol y tras su triunfo ante México el cuadro tricolor sumó su segunda derrota consecutiva en la competencia.



El lunes, los colombianos caerían con Gran Bretaña y este martes fueron derrotados de forma dolorosa ante Canadá en un juego que terminó 5-0 a favor de los norteamericanos.



La prueba fue bastante dura ya que los canadienses consiguieron un buen trabajo en defensa y también en ofensiva.

De hecho, la primera carrera de los canadienses llegó en la cuarta entrada con Owen Caissie quien logró un bambinazo para poner las cosas a favor de los norteamericanos.



Unos innings más tarde, Canadá pondría el 2-0 parcial luego de un golpeo hacia el jardín izquierdo.



Colombia no veía por donde responder y esa desesperación la notó con Canadá que no dudó para poner las cosas más cuesta arriba a los ‘cafeteros’.



Y es que en la última entrada, Canadá pondría un cuadrangular con las bases llenas que les daría el triunfo y el segundo puesto en el Grupo C.



Con esto mencionado, Colombia marcha última de su grupo y ahora deberá buscar la clasificación contra la siempre favorita Estados Unidos que marcha primera de esta zona.