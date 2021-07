¿Eres tú, cupido? Romance a la vista entre Angelina Jolie y The Weeknd

Una aparente cita en Los ángeles tiene volando a todos los reporteros de Hollywood. Angelina Jolie y The Weeknd darían indicios de una relación sentimental.

Angelina Jolie comenzó hace cinco años los trámites de divorcio con Brad Pitt. La actriz se ha centrado en sus hijos, en sus labores humanitarias y en la custodia de los pequeños. Un juez decidió que la tutela de los hijos es compartida con Brad Pitt. La protagonista de Maléfica no ha aceptado, motivo por el cual piensa recurrir a la sentencia aludiendo que de esa manera no se garantiza el bienestar de los niños.



Las imágenes de esta particular pareja se han viralizado en todo el mundo, Angelina Jolie estuvo acompañada de The Weeknd en una cena en un restaurante italiano, llamado Giorgio Baldi, de Santa Monica, en Los Ángeles.



Tras dos horas en el interior del restaurante no se sabe si la cita fue por una reunión de trabajo o una cita romántica. Los paparazzi ya están avisados y están pendientes de ellos a todas horas.