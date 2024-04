Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este jueves 4 de abril

Debido a trabajos de reparación y mantenimiento, la empresa Enel Colombia, que es la encargada de brindar el suministro eléctrico a los hogares de Bogotá, dio a conocer que realizará diferentes cortes del servicio durante la jornada de este jueves 4 de abril.



La entidad programa dichas labores con el fin de mejorar el servicio y evitar posibles mayores daños a la infraestructura requerida para brindar el flujo de energía como el cableado, los postes o los transformadores.



Para esta ocasión, serán cinco barrios de Bogotá los que presenten cortes de luz durante gran parte de la jornada. El Uval zona Rural, Restrepo Occidental, Los Ejidos, Belén y Chicó Norte no tendrán servicio de luz este jueves 4 de abril.



De acuerdo a lo informado por la entidad, estos cortes se pueden extender hasta por ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes de luz en sus lugares de residencia o de trabajo, tener en cuenta los barrios y horarios establecidos, con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación estos son los sectores y horas establecidas en las que no habrá servicio de energía eléctrica durante este jueves 4 de abril de 2024 en Bogotá:



Localidad Usme

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 109 SUR a CL 111 SUR entre Cr.4 ESTE a Cr. 6 ESTE - Barrio El Uval Rural.



Localidad Antonio Nariño

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.23 a Cr. 25 entre CL 13 SUR a CL 15 SUR - Barrio Restrepo Occidental



Localidad Puente Aranda

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI. 9 a Cl. 13 entre Cr. 37 a Cr.43 - Barrio Los Ejidos.



Localidad La Candelaria

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI. 5 a CI. 7 entre Cr.1 ESTE a Cr. 3 ESTE - Barrio Belén



Localidad Chapinero

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI. 92 a CI. 94 entre Cr. 17 a Cr. 20 - Barrio Chicó Norte.