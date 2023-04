Ciclista sueña con los Olímpicos gracias a plataforma para adultos

La rumana Alexandra Ianculescu se ha convertido en tendencia en las últimas horas después de que saliera su historia de cómo está financiando su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.



La ciclista de 31 años que se dedicó al patinaje de velocidad antes de dedicarse al ciclismo, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y ahora pelea por su sueño olímpico y su preparación la cual está pagando de una forma singular.



Y es que la deportista está financiando su ida a París gracias a los ingresos que recibe por las fotos que sube en la plataforma para adulos ‘OnlyFans’.

En una publicación realizada en noviembre la propia deportista hacia la reflexión de por qué se hizo una cuenta en esa página.



“Decidí abrir esta cuenta porque recibía cantidades increíbles de ‘me gusta’ en las fotos que subía en bikini y la gente me sugería que las vendiera en esa plataforma. Pensé que era una gran broma y no quería que me vieran como alguien que es conocida por vender ‘fotos de bikinis’, considerando que he trabajado duro como deportista, he trabajado duro para tener una educación, hablo varios idiomas y amo de verdad la imagen de mí misma que he creado y respetado”, comentó de inicio.



“Después de hacer dinero en mi primer mes en OnlyFans, mi vida ha cambiado por completo para mejor. Gano menos ahora ya que no he estado tan activa este verano, pero estoy disfrutando mientras entreno a tiempo completo, viajo a lugares con los que nunca soñé que iría tan pronto, me compro las bicicetas de mis sueños, ahorro para comprarme el coche de mis sueños y poder disfrutarlo de una forma en la que no tenga que sacrificar mi preparación deportiva con tres trabajos a tiempo parcial, como me ocurría en el pasado, mientras persigo el sueño de estar en los Juegos Olímpicos”, añadió.



Luego, el pasado 20 de marzo reveló más detalles sobre su carrera como ciclista y otros trabajos previos.



“He sido patinadora de velocidad durante más de 20 años. Competí en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y tengo varios records nacionales de Rumanía. Me he autofinanciado a lo largo de mi carrera y sigo haciéndolo en busca de perseguir la excelencia personal en el ciclismo. Tengo un calendario lleno de carreras con mi equipo esta temporada y también algnas carreras UCI y pruebas olímpicas que me entusiasman. Me apasiona mucho ayudar a las personas y sé lo que les aporto cuando se trata de trabajar con gente dispuesta y con mente fuerte”.



Por el momento, la ciclista sigue con su preparación y espera estar en la prueba de ciclismo de ruta en París 2024.