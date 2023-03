Ciclista del Trek fue suspendido por 20 días por lamentable hecho

El ciclista Antonio Tiberi, uno de los jóvenes talentos del ciclismo italiano está en graves problemas extradeportivos. Y es que este martes, el medio ‘Corriere della Sera’ recopiló una serie de hechos que hizo el ciclista del Trek Segafredo en San Marino.



Según el diario, el pedalista mató a un gato mientras probaba una escopeta de aire comprimido, un acto que tuvo lugar en junio de 2022 y en donde señalan que Tiberi apuntó desde la ventana de su caso al gato, al que le disparó en la cabeza, causándole la muerte en el acto.



No obstante, el hecho adquirió más gravedad cuando se supo que el gato previamente había sido adoptado por el ministro de Turismo y Correos de San Marino, Pedini Amati, que denunció el hecho y el cual se resolvió en las últimas horas.

Ante esto, la denuncia se saldó con una multa de 4.000 euros y se le confiscó el arma a Tiberi. Por su parte, el ciclista lamentó lo sucedido.



“Solo quería medir la capacidad de tiro del arma. Apunté también a una señal de tráfico y reconozco que también intenté dar a un gato y, para mi sorpresa, le di. No tenía intención de matarle, estaba convencido que el arma no era letal”.



Luego de saber sobre el caso, el Trek Segafredo condenó la actitud del corredor y confirmó su sanción de 20 días sin sueldo.



“En cuanto a la reciente sentencia de Antonio Tiberi en San Marino, Trek-Segafredo está totalmente de acuerdo con la multa y condena enérgicamente el reprobable acto, que es una clara violación del código de conducta del equipo. El equipo desconocía previamente la transgresión e inmediatamente suspendió a Antonio por un mínimo de 20 días sin sueldo. Si es necesario, el equipo tomará más medidas en el futuro. Además de la multa ya emitida por los tribunales, el equipo donará el pago suspendido de Antonio a una organización apropiada de cuidado, protección y rescate de animales”.



Cabe señalar que Tiberi es campeón junior de contrarreloj en 2019 y había logrado un inicio de 2023 muy sólido quedando Top 10 en la general del Tour Down Under y el UAE Tour.