Otro lío para Quintana: Arkea perdería patrocinio por lío de dopaje

Los problemas para el Arkea, equipo de Nairo Quintana, no terminan. Este viernes se confirmó que la firma Samsic podría retirar su importante patrocinio si la investigación que se abrió en Francia por sospechas de dopaje no se cierra de manera definitiva.

“Para mí las cosas están bastante claras. Si hay una acusación oficial, paramos. Si no hay acusación, seguiremos. Para mí, si te acusan, significa que cometiste un error de todos modos. Para mí no hay malos entendidos”, dijo Christian Roulleu, fundador de Samsic, al diario francés Sud-Ouest.



El equipo francés en el que están los colombianos Nairo y Dayer Quintana y Wínner Anacona sufrió el allanamiento de sus habitaciones y la inspección de sus medicamentos de recuperación, alimentación y demás, en medio del último Tour de Francia, en el que Quintana no pudo cumplir una mejor presentación por cuenta de una grave caída.



Aunque dos personas del Arkea sobre quienes pesaban las sospechas fueron liberadas por las autoridades, los corredores y otros miembros de la escuadra siguen vinculados a la investigación.