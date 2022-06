Balvin vs. Nodal: las redes explotan con el cruce de declaraciones

Una nueva polémica se genera en torno al cantante de reguetón J Balvin, en esta ocasión se enfrenta al cantante de música popular mexicana, Christian Nodal.

El desafío entre los latinos se da a raíz del look de Nodal, en redes lo compararon con J Balvin, a lo que el cantante urbano publicó en una historia una foto de los dos implicados: “Encuentra las diferencias”. Christian respondió con fuerza, el cantante de música popular también acudió a las redes: “Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea , cuando sea. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.



Ante la vehemencia del mensaje, Balvin encendió la opinión de las redes: “Yo siempre llego. Yo llego a los conciertos en Medellín y llego puntual a todos los conciertos”. El colombiano le recordó el episodio en el que se vio envuelto el mexicano, en marzo, luego de que no llegara a su presentación en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Balvin trató de bajar la intensidad a las declaraciones: “Lo compararon conmigo, me compararon con él... lo que sea en la foto. Estamos bonitos los dos o yo no sé, El partero se lo tomó mal. Ah, yo no sé, eso ya es problema de él. Si va a sacar la 'tiradera', que sea romántica y que venda”.



A pesar del intento del reguetonero el ex novio de Belinda publicó: “Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, pero en su red que tiene millones de sus seguidores suba una foto para que se burlen de mí, donde claramente, todo el mundo lo sabe, me estoy despertando de una m... muy fea que viví”.

Pero el mexicano no paró ahí: “Voy a sacar algo para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste. Yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar".