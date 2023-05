Nodal y la radical decisión que tomó con sus tatuajes en su cara

El reconocido cantante de música popular, Christian Nodal dio de que hablar luego sus recientes declaraciones sobre el aspecto de su rostro y sus tatuajes que se hizo a finales de 2021.



Ante sus comentarios por sus tatuajes, Nodal salió a dar explicaciones sobre por qué se los hizo y allí aseguró que estas marcas en su piel eran una pasión artística.



“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: 'Ese soy yo'", mencionó en su momento.

No obstante, pese a su amor por la tinta, el artista confirmó que planea eliminar los grabados en su rostro ya que desea que su bebe lo vea sin ellos apenas nazca.



“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a dios los tatuajes se borran”, comentó el artista en el programa ‘Lo Sé Todo’.



Estas declaraciones llegan semanas después de que su novia, la cantante argentina Cazzu anunciara su embarazo y en donde también Nodal reveló el sexo de su hija de forma inconsciente.



“Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto, pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, ¿entiendes?”, concluyó Nodal para el programa colombiano.



Cabe señalar que hasta el momento no sé sabe cuando será la intervención de Nodal para quitarse sus tatuajes en su cara, pero seguramente inicie el procedimiento en las próximas semanas, puesto que se necesitan de varias sesiones para borrar un tatuaje del cuerpo.