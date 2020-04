Christian Daes, el empresario que adoptó a Barranquilla

Emprendimiento, liderazgo, solidaridad e iniciativa son las principales características que representan a Christian Daes Abuchaibe, empresario colombiano hijo de migrantes palestinos y licenciado en Sistemas de Información Empresarial de la Universidad de Carolina del Norte.



Christian Daes se ha ganado el cariño del pueblo de La Arenosa con un sinnúmero de iniciativas por el desarrollo de la ciudad y el crecimiento empresarial y embellecimiento de la imagen de la capital del Atlántico. Hoy por hoy siendo uno de los empresarios más influyentes de Colombia Daes, como muchos ciudadanos emprendedores, se enfrenta a un reto sin precedentes en el mundo contemporáneo: la pandemia del Coronavirus (Covid-19).



Los inicios de la familia Daes Abuchaibe



Como parte de su biografía es conveniente mencionar que para llegar a donde está en estos momentos Daes se preparó profesionalmente en Estados Unidos desde joven para construir el motor y adquirir las herramientas necesarias para poder hacer empresa en Colombia. Sus cuatro abuelos, de naturaleza emprendedora, emigraron a Colombia provenientes desde Belén en 1910 para instalarse en Riohacha y posteriormente en Barranquilla.



Desde diciembre de 1984 y hasta la fecha, Christian Daes es el director de Operaciones de la reconocida compañía de transformación y comercialización de vidrio corporativo: Tecnoglass, un emporio que factura cerca de 100 mil millones de pesos anuales.



Además, el empresario funge como cofundador de Energía Solar, una compañía que tiene como objetivo la fabricación, comercialización e instalación de ventanas y fachadas de aluminio y vidrio para proyectos residenciales. De esta manera, los emprendimientos de Daes se han enfocado en la utilización de materiales con enfoque sostenible para la construcción de diferentes estructuras.



Ambas compañías han conseguido renombre no solo entre los barranquilleros, sino a nivel nacional. De esta manera, Daes se ha hecho su lugar en la construcción de grandes obras en el país.



A manera de analogía con su obra “La ventana al mundo” se podría decir que el empresario Daes le abrió la ventana a Colombia hacia el mundo en materia económica, pues luego de haber estudiado su pregrado en Estados Unidos y volver a Colombia con una idea de negocio para vender calentadores de agua en los hogares, se enfrentó junto a su hermano a la llegada del gas natural para suplir esa tarea, con lo cual la familia Daes quedó con un cúmulo de aluminio para fabricar calentadores y ahí es donde adquiere peso la decisión de utilizar todos esos materiales para fabricación y venta de ventanas elaboradas a base de aluminio en las fachadas.

Pese a las crisis del mercado o las necesidades económicas de éste, Christian Daes ha estado presente para sobreponerse a las adversidades que contempla el abrir empresa y llevarla al mundo, el solo riesgo de aventurarse a vender algo que pueda ser reemplazado o vender en el momento de peor conveniencia para la economía de un país son las claves que le han conducido al éxito de su actual compañía Tecnoglass. Para los Daes abrir la ventana de Colombia y en particular de Barranquilla al mundo fue negociar en el mercado estadounidense.

Desde que Tecnoglass comenzó con la venta de las ventanas al exterior su primera prueba de negocio fue con un ciudadano cubano llamado Raúl Casares, residente en Miami a quien el mismo Daes visitó en principio en su oficina en Estados Unidos. Estando allí el empresario colombiano iba a proponerle su servicio de venta de productos y ventanas en plena época de burbuja inmobiliaria, en tanto Daes presentaba sus ofertas el cubano respondió tajante “no negocio con colombianos”.

Daes Abuchaibe recuerda con nostalgia que al finalizar tal episodio le dejó en la mesa del escritorio al señor Casares una tarjeta de contacto en caso de necesitar cualquier cosa. Al cabo de unos meses Christian estando en Colombia recibe una llamada del ciudadano cubano en mención para averiguar por un vidrio que era bastante difícil de conseguir.



El cubano preguntó por 2.000 metros de 8 milímetros bronce y Christian le respondió que tenían eso y mucho más para poder ofrecerle si lo requería. El cubano le dijo que le pagaría el precio de los productos en tanto tuviera el material en su poder y pudiera constatar su calidad. De ahí en adelante descubrieron lo importante que era crear vidrios anti-huracanes para los clientes en Estados Unidos y de esa forma Tecnoglass logró ampliar su campo de negocio y su reputación comenzó a subir para consolidarse como la empresa fuerte en vidrios y ventanas que es hoy, así como a la familia Daes los grandes empresarios y referentes casos de éxito y liderazgo para quienes se comienzan la difícil aventura de emprender.



Actualmente Tecnoglass en la única empresa colombiana inscrita en la Bolsa de Valores de Nasdaq y él reflexiona acerca de ello diciendo en el inicio les fueron cerradas muchas puertas pero hoy por hoy les abrieron muchas ventanas, literalmente. A pesar de que las acciones y el mercado bursátil ha tenido una desaceleración en la inversión de todo aquello no esencial, destaca que esta empresa tenga una alta inversión extranjera y estimule la economía colombiana a nivel continental.







La pandemia que lo cambió todo



Aunque Daes tuvo que enfrentarse como empresario a crisis económicas como la de la construcción en los años 90 o la crisis inmobiliaria en 2008, es consciente de que lo que se presenta hoy con el Coronavirus y lo que se avecina es un desafío enorme para los empresarios, dado que toda actividad no esencial para la sociedad está paralizada en estos momentos.



Evidentemente no había la preparación para reaccionar ante una pandemia de este tipo a nivel mundial y afrontar las consecuencias que ha generado la crisis sanitaria y económica, considerando que se hace necesario frenar la productividad de los países y pensar netamente en la salubridad y la supervivencia mediante el aislamiento social. En una reciente entrevista con Revista Dinero Daes expresó: “el mayor miedo que tenemos los empresarios es que frenen la economía y después sea imposible reiniciarla pues además de afectar la producción de las empresas reducirá drásticamente los ingresos de los colombianos”.



En ese sentido, el empresario se ha centrado en la ayuda hacia los sectores más necesitados y vulnerados de la crisis. A través de su Fundación Tecnoglass ESWindows, Christian Daes busca el desarrollo y transformación social de Barranquilla ayudando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en condiciones marginales.



La intervención ha sido tal que con la desaceleración económica y la afectación de la economía informal y de las personas que no reciben un salario fijo, Christian Daes está donando 40.000 mercados para las comunidades más necesitadas de los barrios: La Playa, Las Flores y Siape, los cuales han sido foco de atención humanitaria en Barranquilla y se encuentran en las inmediaciones de la planta de trabajo y fabricación de productos de Tecnoglass.



Así las cosas, la prioridad es evitar a toda costa la hambruna y los contagios del virus respetando la cuarentena en casa y evitando exponer la mayor cantidad de gente posible en las calles para poder asistir a la población en materia alimenticia y sanitaria, aparte de la seguridad, transporte y venta de productos esenciales. Hace un par de días, exactamente el 3 de abril, el edil y líder comunitario Alexis Castillo anunció la compra de 2.000 plátanos maduros o guineos para donar a las familias del barrio El Bosque en Barranquilla, pero para poder preparar el producto esencial en la dieta barranquillera hacía falta el aceite para fritarlo. Castillo le escribió posteriormente vía Twitter a Christian Daes y en cuestión de dos horas llegaron al barrio 2.000 botellas de aceite de cocina de 500 mililitros.



Como un gesto de solidaridad Daes le propuso a Alexis Castillo conseguir la yuca, el ñame y el guineo necesarios para donar y abastecer aún mas a los más necesitados en esta cuarentena extendida por lo menos hasta el 27 de abril. De manera pues que se pueda aprovechar al máximo el agro colombiano y beneficiar al campesino y a las poblaciones que no tienen recursos suficientes para alimentarse y llevar sustento a sus familias.



Igual situación se presentó con el gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo, quien fue contactado por Daes para explicar que esta situación nos afecta a todos y lo ideal es no desamparar a quienes más necesitan ayuda en esta crisis. De ese modo acordaron comprar a productores de plátano sus cosechas directamente para aportarles y repartir estos alimentos en los barrios más vulnerables de Barranquilla. En declaración directa a Revista Dinero Daes afirmó: “Los empresarios debemos ser una luz de esperanza e incentivar a otros a que dejen la tacañería y se acuerden que mientras dormimos las fábricas, afuera hay gente que no tiene nada y que necesita una ayuda para sobrevivir”.



Como medida proteccionista hacia sus 5.700 empleados, Tecnoglass ha optado por continuar pagándole el salario a cada uno de ellos como de costumbre, pese a la paralización de las operaciones. A otros trabajadores les han sido designadas vacaciones y se ha propuesto la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto para aquellos que tengan la posibilidad de desempeñar sus actividades desde casa.



Los monumentos a Barranquilla



Sin duda la familia Daes quiere dejar un legado emprendedor en Barranquilla con su historia de vida, sus acciones y la cultura perseverante que le caracterizó durante el inicio de su carrera profesional. Daes le ha dejado un monumento a la ciudad para que cada persona recuerde lo importante que es la tenacidad ante las adversidades y el significado de la palabra perseverar. Este monumento fue bautizado como “Ventana al Mundo” y fue inaugurado el 14 de agosto de 2018 en inmediaciones a la central de Tecnoglass en Barranquilla, más exactamente en el barrio Las Flores, lugar al que le han ayudado a generar desarrollo mediante la canalización de arroyos, la mejora de vías de acceso y la construcción de obras para la intervención con la comunidad.



Ahora, el empresario ambiciona crear un monumento en homenaje al equipo de fútbol Júnior de Barranquilla, que será su próxima mega obra y que según ha dicho a varios medios de comunicación será el “nuevo punto de encuentro de los barranquilleros”.



La “Ventana de Campeones” o el monumento Aleta de Tiburón,como es conocido popularmente, fue anunciado en 2019 lego de la consecución de la novena estrella del club en el primer semestre del año pasado. Daes se ha declarado abiertamente muy fan del equipo juniorista y ha expresado su colaboración con hinchas y jugadores mediante aportes económicos y sociales para llevar al club a posicionarse como el mejor de Colombia. Se espera que la estructura, que además contará con un homenaje al técnico del Junior, Julio Comesaña, sea ubicada en la glorieta antes del puente levadizo en la Avenida del Río de la capital del Atlántico. Se desconocen las fechas exactas de la apertura al público y total terminación de las obras del monumento por cuenta de las medidas de aislamiento y la contingencia del Coronavirus, pero es un hecho que Barranquilla contará con otro homenaje de Daes por las gestas del equipo de la ciudad.



El diseño ganador fue una inmensa aleta de un tiburón en honor a la mascota del equipo y a su significado cultural para la región Caribe.



Oficialmente, en octubre del año pasado comenzó la construcción de lo que será un monumento de 30 metros de altura hecho en gran parte con cristal y a finales de enero, el mismo Daes publicó en su cuenta de Twitter imágenes de la estructura de aleta que ya se encontraban firmes sobre la glorieta.



El empresario Christian Daes lleva años trabajando por Barranquilla y se ha propuesto convertir a la ciudad en la “capital mundial de la ventana”. La Ventana de Campeones sería así el único monumento de arte público que le rinde tributo a un club de fútbol en el mundo.





Solidaridad en medio de la crisis

Para el empresario y presidente de Tecnoglass, muchas empresas del país no tendrían cómo sopesar las pérdidas si la cuarentena llegara a alargarse. Con el sector privado en jaque en medio de la crisis mundial, la intervención estatal es esencial para socorrer a los más necesitados. Daes en conjunto con alcaldías y gobernaciones busca asistir las exigencias más básicas de la población barranquillera.



Las empresas privadas no son ajenas a una posible suspensión contractual de sus empleados dadas las circunstancias con la falta de ingresos. Deben mantener los empleos aún con la producción detenida y sin fuentes de ingresos, con el añadido de que hay demasiada incertidumbre de hasta cuándo seguirá esta situación y si será sostenible.



Una recesión de este tipo en la economía global trae oportunidades de acción para los emprendedores más que todo en el área digital y en materia de necesidades básicas y esenciales para la humanidad. En la medida en que se pueda tener segura a la sociedad en sus casas y produciendo alimentos para abastecerles, se podría garantizar el mínimo de calidad de vida para subsistir, reconociendo aún las pérdidas ya generadas y las quiebras de muchos sectores del mercado.



En ese sentido para el empresario Daes, la prioridad en este momento es buscar el equilibrio entre la economía y la salud humana, con el objetivo de que en adelante la hambruna y la pobreza no se conviertan en un problema mayor que el mismo coronavirus.



El reto según Christian Daes es sostener las empresas y no dejarlas morir en medio de la crisis y pese a que Tecnoglass ya cuenta con capital suficiente para afrontar la crisis, está posicionada como una de las mejores compañías del país y cuenta con la reputación necesaria para sobresalir, es necesario recordar que no todas las empresas privadas de Colombia cuentan con la capacidad para hacer el pago de nómina mensual y la paralización de sus actividades operativas por más de quince días o un mes.



“Nadie pensó que una pandemia podría generar este tipo de situaciones. Se ha hablado de la gran depresión, de las lecciones que dejó, pero nunca nadie antes explicó qué podía pasar con una pandemia. Y lo estamos sintiendo. Las empresas no estaban preparadas para esto. Los empresarios llevamos una gran carga. Se piensa que somos ricos, que nos sobra todo. Pero no se dan cuenta que para nosotros es un gran dolor llegar a pensar que podemos afectar a más de 5.000 empleados, en el caso de Tecnoglass, cuando ellos fueron los que nos llevaron a donde estamos”, sentenció Christian Daes recientemente en entrevista con la Revista Dinero.



Sabiendo que muchas empresas ya están teniendo que renegociar nuevas condiciones para operar y muchos contratos pueden estar cayéndose por la pérdida inevitable de sus compromisos, Daes propone que se haga un programa para que las empresas puedan subsistir. Recientemente el gobierno nacional advirtió la apertura de líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad financiera para el pago de nómina.



Con el aislamiento preventivo obligatorio durante la cuarentena –extendido de momento hasta el próximo 27 de abril– el sector salud y alimentación están trabajando a toda máquina para poder dar abasto con los 50 millones de ciudadanos nacionales. Christian Daes no es ajeno a esto y reconoce que se necesita una inyección de capital y de asistencia humanitaria para con las personas que más están exponiéndose para ayudar a llevar la vida diaria común en casa. Brindar 10.000 mercados semanales de la mano de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico para los alimentos de la canasta familiar y los implementos de salud como el tapabocas son uno de sus principales aportes para cuidar la vida de sus connacionales.



Aunque Tecnoglass está paralizada como consecuencia de la expansión a América del Coronavirus (Covid-19), Daes asegura que la compañía pudo darse el lujo de proceder de esa manera gracias a que tenían adelantada gran parte de la producción y sus solicitudes de pedidos están acelerados al 100%, dado que el sector de la construcción no está totalmente paralizado en su principal mercado, Estados Unidos.



Daes mira el lado opuesto de la moneda reconociendo que aunque en la hipotética situación de las empresas acaten las medidas del Gobierno y paren por hasta tres meses sus actividades y operaciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos, la afectación en materia de ingresos para el Estado va a ser demasiado alta. “El aparato productivo tiene que comenzar porque si no lo hace, ¿de dónde recoge impuestos el Gobierno? Lo ideal es que la situación no deje grandes ganadores o perdedores, sino que el panorama para todos los sectores económicos y organizaciones esté por igual, indicó.