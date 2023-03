Chris Rock romperá su silencio sobre Will Smith para Netflix

A casi un año de los Óscar 2022, el evento sigue siendo recordado por el momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock en donde el actor recibió una cachetada por parte del actor de ‘King Richard’ entre otras películas conocidas.



Esto se dio principalmente cuando Rock se burlara de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Después de eso, Smith se disculpó con Rock, pero por ahora no recibió una disculpa formal y pública.



No obstante, después de cinco meses del incidente, Rock romperá el silencio sobre lo sucedido y lo contará en un especial para Netflix.

“Si estabas esperando ver a Rock en gira abordar la infame situación de la bofetada de Will Smith… el comediante está esperando para compartir su versión humorística en su especial en vivo de Netflix”, contó una fuente la medio ‘Page Six’.



De igual manera, otra fuente mencionó que el material sobre Will Smith no dominará el show llamado ‘Chris Rock: Selective Outrage’, pero si habrá que esperar hasta el último chiste del show en donde según la fuente “no sé sentirán decepcionados’.



Cabe señalar que el especial del actor será en vivo y tendrá lugar el próximo 4 de marzo.