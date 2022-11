‘Checo’ Pérez: ‘Me gustaría correr en Colombia si la F1 llega allá”

La visita de Stefano Domenicali a Colombia para evaluar la posibilidad de albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en el país no pasó desapercibida ya que uno de los pilotos de la parrilla opinó sobre el tema.



Se trata de Sergio ‘Checo’ Pérez quien emitió su opinión sobre la posibilidad de albergar otra carrera en el continente americano.



"No lo hubiera imaginado, lo que implica en tu país y para otras personas. Siento compromiso grande y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1”, comentó de inicio.



“Al menos tenemos el Gran Premio de México. Tuve un showrun y es increíble. Me gustaría ir a otras partes del continente americano", añadió.



Por su parte, dejó en claro que dará su máximo esfuerzo en la penúltima carrera de la campaña la cual se correrá en Brasil.



"A veces te sientes solo en un deporte europeo, pero sé que cuento con ustedes y vamos a dar todo en estas últimas carreras para poner en alto el nombre de América Latina".



Cabe resaltar que por el momento, el Gran Premio del Caribe como sería denominada la carrera en Barranquilla, podría ser incluido en el calendario 2024 o 2025 de la Fórmula 1. Sin embargo, no hay nada oficial sobre el tema.